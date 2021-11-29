Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🔱 Бурба - герой или предатель? 🎄 Новый год 2022

Бьюти-выбор звезд

Лохан сказала "да"

Пьяный Билан

Зов ада. Отзывы

Шоу "Маска". Сезон 2

Интервью Калуша
СЕГОДНЯ Звезды Шоу

ТОП-5 выступлений победителей Танців з зірками Логая и Карелиной (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
29 ноября, 10:37
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Подборка с номерами пары, которые набрали наибольшее количество просмотров в Сети
Лучшие выступления Артура Логая и Анны Карелиной
Лучшие выступления Артура Логая и Анны Карелиной / Фото: instagram.com/logai.arthur

Вчера вечером на шоу "Танці з зірками" назвали победителя этого сезона. В суперфинал прошли три пары, но только одной достался кубок – это были актер Артур Логай и хореограф Анна Карелина.

Пока в соцсетях обсуждают – заслуженно ли выиграли Артур и Анна, мы решили вспомнить их лучшие выступления в шоу. А еще напоминаем, что в субботу на телеканале "Украина" состоялся шестой выпуск гипершоу "Маска", в котором раскрыли сразу двоих персонажей!

Реклама

Лучшие выступления Артура Логая и Анны Карелиной

Пасодобдь

Контемп

Реклама

Румба

Реклама

Джайв

Сальса

По итогам финального голосования в 13 эфире "Танців з зірками" второе место досталось олимпийской чемпионке Ольге Харлан и хореографу Дмитрию Дикусару, а бронзу получили актер Константин Войтенко и его партнерша Роксоляна Маланчук.

Еще новости по теме:

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата @zlata.ognevich | 388K
Злата @zlata.ognevich | 388K
1/2
Премьера недели
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Клип снимала украинка
Weeknd для Billboard
"Blinding Lights" — самый популярный хит в истории чарта
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять