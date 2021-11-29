ТОП-5 выступлений победителей Танців з зірками Логая и Карелиной (видео)

Вчера вечером на шоу "Танці з зірками" назвали победителя этого сезона. В суперфинал прошли три пары, но только одной достался кубок – это были актер Артур Логай и хореограф Анна Карелина.
Пока в соцсетях обсуждают – заслуженно ли выиграли Артур и Анна, мы решили вспомнить их лучшие выступления в шоу. А еще напоминаем, что в субботу на телеканале "Украина" состоялся шестой выпуск гипершоу "Маска", в котором раскрыли сразу двоих персонажей!
Лучшие выступления Артура Логая и Анны Карелиной
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По итогам финального голосования в 13 эфире "Танців з зірками" второе место досталось олимпийской чемпионке Ольге Харлан и хореографу Дмитрию Дикусару, а бронзу получили актер Константин Войтенко и его партнерша Роксоляна Маланчук.
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