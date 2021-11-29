Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 Бурба – герой чи зрадник? 🎄 Новий рік 2022

Бьюті-вибір зірок

Лохан сказала "так"

П'яний Білан

Поклик пекла. Відгуки

Шоу "Маска". Сезон 2

Інтерв'ю Калуша
СЬОГОДНІ Зірки Шоу

ТОП-5 виступів переможців Танців з зірками Логая та Кареліної (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
29 листопада, 10:37
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Добірка з номерами пари, які набрали найбільшу кількість переглядів у Мережі
Найкращі виступи Артура Логая та Анни Кареліної
Найкращі виступи Артура Логая та Анни Кареліної / Фото: instagram.com/logai.arthur

Вчора ввечері на шоу "Танці зі зірками" назвали переможця цього сезону. У суперфінал пройшли три пари, але лише одній дістався кубок – це були актор Артур Логай та хореограф Анна Кареліна.

Поки в соцмережах обговорюють – чи заслужено виграли Артур і Анна, ми вирішили згадати їхні найкращі виступи у шоу. А ще нагадуємо, що у суботу на телеканалі "Україна" відбувся шостий випуск гіпершоу "Маска", в якому розкрили одразу двох персонажів!

Реклама

Найкращі виступи Артура Логая та Анни Кареліної

Пасодобдь

Контемп

Реклама

Румба

Реклама

Джайв

Сальса

За підсумками фінального голосування у 13 ефірі "Танців з зірками" друге місце дісталося олімпійській чемпіонці Ользі Харлан та хореографу Дмитру Дікусару, а бронзу здобули актор Костянтин Войтенко та його партнерка Роксоляна Маланчук.

Деякі глядачі негативно відреагували на перемогу Артура Логая та Анни Кареліної, написавши в соцмережах, що результати фіналу були спочатку визначені. Та багато хто вважає, що Артур та Анна заслужено здобули кубок цього сезону.

Ще новини на тему:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
1/2
Прем'єра тижня
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Кліп знятий українкою
Weeknd для Billboard
"Blinding Lights" — хіт найпопулярніший в історії чарту
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти