ТОП-5 виступів переможців Танців з зірками Логая та Кареліної (відео)

Вчора ввечері на шоу "Танці зі зірками" назвали переможця цього сезону. У суперфінал пройшли три пари, але лише одній дістався кубок – це були актор Артур Логай та хореограф Анна Кареліна.
Поки в соцмережах обговорюють – чи заслужено виграли Артур і Анна, ми вирішили згадати їхні найкращі виступи у шоу. А ще нагадуємо, що у суботу на телеканалі "Україна" відбувся шостий випуск гіпершоу "Маска", в якому розкрили одразу двох персонажів!
Найкращі виступи Артура Логая та Анни Кареліної
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За підсумками фінального голосування у 13 ефірі "Танців з зірками" друге місце дісталося олімпійській чемпіонці Ользі Харлан та хореографу Дмитру Дікусару, а бронзу здобули актор Костянтин Войтенко та його партнерка Роксоляна Маланчук.
Деякі глядачі негативно відреагували на перемогу Артура Логая та Анни Кареліної, написавши в соцмережах, що результати фіналу були спочатку визначені. Та багато хто вважає, що Артур та Анна заслужено здобули кубок цього сезону.
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