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Уникальный дуэт: Олег Винник и Оля Полякова споют на одной сцене

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
26 ноября, 15:37
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Специально для "Новорічної Маски на каналі "Україна", которая выйдет в эфире канала "Украина" 31 декабря в 20:00, знаменитости объединятся и представят зажигательную дуэтную композицию "Длинноногое счастье"
Олег Винник и Оля Полякова споют вместе в новогоднем выпуске шоу "Маска"
Олег Винник и Оля Полякова споют вместе в новогоднем выпуске шоу "Маска" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Недавно Оля Полякова шокировала всех откровенным заявлением о совместном ребенке с Олегом Винником, чем вызвала множество вопросов у поклонников.

Отныне у нас большая любовь с Олегом, потому что мы вместе делаем ребенка. Вчера мы этим занимались 6 часов подряд. Я пришла домой немного веселая и в 3 часа ночи. А сегодня встретила Олега – он был немного уставший", – признавалась несколько месяцев назад Оля Полякова на съемочной площадке гипершоу "Маска".

Все это время поклонники артистов с нетерпением ждали подробностей этой интригующей истории. Оказывается, уже несколько месяцев Олег и Оля трудятся над своей первой дуэтной песней.

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Оля спрашивала меня о дуэте еще 3-4 года назад, но взялись за него мы только сейчас. Как ей только хватало терпения – не знаю. Текст мне прислал продюсер год назад, но тогда я был настолько занят, что не было времени над ним поработать. И вот прошло еще 9 месяцев, и я предложил Оле музыкальный материал. Мы встретились у меня в офисе, было очень громко, потому что Оля такая – она любит жизнь, людей, все, что делает. И все сложилось, мы "родили" наш дуэт", – рассказал Олег Винник телеканалу "Украина".

Олег Винник и Оля Полякова "зажгут" сцену "Новорічної Маски на каналі
Олег Винник и Оля Полякова "зажгут" сцену "Новорічної Маски на каналі "Україна" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Премьеру совместной композиции "Длинноногое счастье" Олег Винник и Оля Полякова представят в грандиозном шоу "Новорічна Маска на каналі "Україна", которое выйдет в эфире 31 декабря в 20:00. Но это еще не все сюрпризы, которые приготовили звездные детективы для праздничного шоу канала "Украина". Чем еще удивят артисты в новогоднюю ночь – узнаем скоро.

Смотрите самую загадочную премьеру "Новорічна Маска" 31 декабря в 20:00 на канале "Украина"!

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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