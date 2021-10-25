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Втомилася від синців і крепатури – Євгенія Власова прокоментувала виліт із Танців з зірками

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
25 жовтня, 14:05
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Вчора проєкт "Танці з зірками" покинула зоряна пара – співачка Євгенія Власова та хореограф-постановник Максим Леонов. Відразу ж після "вильоту" вони поспілкувалися з шанувальниками в Мережі
Євгенія Власова заявила, що втомилася від танцювального проекту
Євгенія Власова заявила, що втомилася від танцювального проекту

Як тільки зйомки вчорашнього випуску танцювального проекту закінчилися Євгенія Власова, яка разом з Максом Леоновим покинула шоу "Танці з зірками", вийшла в прямий ефір на своїй сторінці в Instagram. На запитання підписників щодо участі в проекті відповіла, що була дуже рада його покинути і зовсім не засмутилася. Свій настрій співачка пояснила тим, що втомилася від регулярних виснажуючих підготовок до програми і метушні шоу-бізнесу.

А ось судді шоу "Маска" не втомились і у них достатньо сил, щоб відгадувати героїв другого сезону. Дізнайтеся, як пройшов перший випуск гіпершоу "Маска".

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Свобода! .. Я так втомилася від цих синців, від цієї крепатури... Все дуже вчасно, все класно, – говорила неодноразово Євгена своїм шанувальникам.

Євгенія Власова та Максим Леонов
Євгенія Власова та Максим Леонов / Фото: Инстаграм

Під час ефіру Євгенія і Макс обговорювали хвилюючі глядачів деталі шоу, ділилися враженнями від участі і сміючись відповідали на питання:

Ти мене народив, як танцівницю!.. Він мене народжував, – пожартувала Власова.

Співачка додала, що вони з партнером по танцях все одно були сильною парою, яка теж могла дійти до фіналу. Також українська співачка і переможець минулого сезону "Танці з зірками" подякували своїм фанатам за хороші коментарі і підтримку під час участі в проекті.

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Немає слів, щоб передати моє потрясіння й печаль з приводу трагічної події, що забрала життя Галини Гатчинс, дружини, матері і нашої неймовірної колеги. Я співпрацюю з поліцією і залучений до розслідування, щоб з'ясувати, як сталася ця трагедія. Я підтримую зв'язок з її чоловіком, пропоную свою підтримку йому та родині. Моє серце болить

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