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Злата Огнєвіч осідлала та пристрасно поцілувала улюбленця фанатів "Холостячки-2": фото

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
14 листопада, 15:22
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У дев'ятому випуску шоу "Холостячка-2" Злата Огнєвіч вирішила ближче познайомитися з кожним із учасників – чоловіки показали співачці, як і чим вони живуть
Злата Огневич залізла на Дмитра Шевченка під час занять боксом
Злата Огневич залізла на Дмитра Шевченка під час занять боксом / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Разом із Дмитром Шевченком Злата Огнєвіч вирушила до Львова, де вони разом каталися містом на ретро-автомобілі, а потім вирушили на заняття з боксу.

Виявилося що Дмитро довгий час займався боксом і навіть вигравав десятки медалей на різноманітних змаганнях. Оскільки бокс є частиною життя Дмитра, чоловік вирішив познайомити Злату з його пристрастю. Шевченко стежить за своєю формою: він п'ять разів на тиждень займається спортом – ходить у зал та на бокс.

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Цього разу Дмитро навчив Злату кільком прийомам. Огнєвіч раніше розповідала, що вона любить спорт, тому першу частину заняття вона захоплено слухала Діму та повторювала усі рухи.

Фото: скріншот

Але згодом Злата, схоже, втомилася і вирішила взяти ситуацію до своїх рук. Та не лише ситуацію, а й Дмитра теж :) Холостячка повалила учасника на підлогу, сіла на нього та пристрасно поцілувала.

Фото: скріншот

Після цього заняття боксом продовжувати не було сенсу. Пара полежала на підлозі кілька хвилин, а потім вирушила додому до Дмитра.

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Зазначимо, що 38-річний Дмитро Шевченко улюбленець шанувальників шоу "Холостячка-2". Багато хто думає, що саме він у підсумку завоює серце Огнєвіч.

Так чи інакше у Дмитра залишилося ще троє суперників – Максим Тарапата, Андрій Хветкевич та Андрій Задворний.

Хто переміг у "Холостячці" поки невідомо, зате всі знають, хто опинився під маскою Совеня у гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна".

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Що відомо про Дмитра Шевченка?

Дмитру 38 років, він уже довгий час мешкає у Львові. Батьки та брат проживають у Кропивницькому. Дмитро володіє клінінговою компанією, також є будівельна компанія, яка займається будівництвом споруд та ремонтами у Львові.

Дмитро Шевченко, учасник шоу "Холостячка-2"
Дмитро Шевченко, учасник шоу "Холостячка-2" / Фото: СТБ

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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