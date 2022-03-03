Актриса Екатерина Кузнецова рассказала, как сейчас живет ее семья в Киеве: "Они прячутся и боятся"

Известная украинская артистка, которая живет и работает в РФ, не смогла промолчать о войне в Украине, которую начал Путин восемь дней назад

Екатерина Кузнецова прокомментировала войну РФ против Украины. / Фото: Instagram

Деятели культуры вовсю продолжат призывать прекратить войну на украинской территории. Кто-то четко выражает свою позицию и не боится называть имя убийцы Путина, как Юрий Дудь, а кто-то размыто говорит о ситуации в нашем государстве и молит о мире.

Звезда сериала "Кухня" Екатерина Кузнецова обратилась к фанатам в Instagram. Она показала архивное семейное фото и рассказала, как живут ее близкие.

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Это моя семья. Мама, папа и бабушка. Они живут в Киеве. Самое дорогое, что у меня есть. Каждую минуту на связи. Они прячутся, боятся, спят по очереди в одежде, ничего не могут есть, дрожь в голосе. Я украинка и всегда этим гордилась и горжусь, – заявила Кузнецова.

Актриса написала своим фолловерам, что в Украине сейчас идет кровавая и жестокая война.

Гибнут люди ….. дети. Самое страшное для меня сейчас это то, что я не могу быть рядом с родными, я не могу их обнять, я не могу поплакать с ними, я не могу разделить это страшное горе вместе с ними. И мне очень больно от этого. Я молю остановить эту трагедию. Что может быть страшнее войны? Ничего – написала артистка.

Екатерина Кузнецова отметила, что люди не должны умирать. Они должны жить в мире, дети должны улыбаться и спать в своих теплых кроватях, бабушке и дедушке – чувствовать любовь и внимание от своих детей, внуков и правнуков.

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Украина, я с тобой! Остановите войну, – призвала актриса.

Кузнецова добавила, что может после этих заявлений потерять много так называемых "друзей", но ей плевать. Главное для артистки сейчас – ее семья.

Скриншот Instagram

Екатерине Кузнецовой 33 года. Она дочь экс-игрока киевского "Динамо" Олега Кузнецова и украинской легкоатлетки Аллы Борисенко. Уже более пяти лет живет и работает в Москве. Известна по ролям в сериалах "Кухня", "Родком", "Знахарь", "Кто ты?", "Скажене весілля-2".

Полгода актриса прожила в браке с российским коллегой Евгением Прониным. Вскоре новым ее избранником стал Максим Аплин, владелец серф-школы на Шри-Ланке, который занимается туристическим бизнесом.

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На днях сын Таисии Повалий призывал молить о мире , а не проклинать россиян. А вот скандальный актер Алексей Панин четко поддержал Украину.

Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем друг друга и помогаем. Наша армия дает достойный отпор врагу – мы верим в ВСУ!

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