Акторка Катерина Кузнєцова розповіла, як зараз живе її сім'я в Києві: "Вони ховаються та бояться"

Відома українська артистка, яка живе та працює в РФ, не змогла промовчати про війну в Україні, яку розпочав Путін вісім днів тому

Катерина Кузнєцова прокоментувала війну РФ проти України. / Фото: Instagram

Діячі культури щосили продовжуть закликати припинити війну на українській території. Хтось чітко висловлює свою позицію і не боїться називати ім'я вбивці Путіна, як Юрій Дудь, а хто – розмито каже про ситуацію в нашій державі та благає про мир.

Зірка серіалу "Кухня" Катерина Кузнєцова звернулась до фанатів в Instagram. Вона показала архівне сімейне фото та розповіла, як зараз живуть її близькі.

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Це моя сім'я! Мама, тато і бабуся. Вони живуть у Києві. Найдорожче, що в мене є. Щохвилини на зв'язку. Вони ховаються, бояться, сплять по черзі в одязі, нічого не можуть їсти, тремтіння в голосі. Я українка і завжди цим пишалася та пишаюся, – заявила Кузнєцова.

Акторка написала своїм фоловерам, що в Україні зараз триває кривава та жорстока війна.

Гинуть люди….. діти. Найстрашніше для мене зараз це те, що я не можу бути поруч із рідними, я не можу їх обійняти, я не можу поплакати з ними, я не можу розділити це страшне горе разом із ними. І мені дуже боляче від цього. Я благаю зупинити цю трагедію. Що може бути страшніше за війну?? Нічого, – написала артистка.

Катерина Кузнєцова зауважила, що люди не повинні вмирати. Вони повинні жити у мирі, діти повинні посміхатися і спати у своїх теплих ліжках, бабусі та дідусі – відчувати любов та увагу від своїх дітей, онуків та правнуків.

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Україно, я з тобою! Зупиніть війну, – закликала акторка.

Кузнєцова додала, що може після цих заяв втратити багато так званих "друзів", але їй начхати. Головне для артистки зараз – її сім'я.

Скріншот Instagram

Катерині Кузнєцовій 33 роки. Вона дочка ексгравця київського "Динамо" Олега Кузнєцова та української легкоатлетки Алли Борисенко. Вже понад п'ять років живе і працює в Москві. Відома за ролями в серіалах "Кухня", "Родком", "Знахар", "Хто ти?", "Скажене весілля-2".

Півроку акторка прожила у шлюбі з російським колегою Євгеном Проніним. Згодом новим її обранцем став Максим Аплін, власник серф-школи на Шрі-Ланці, який займається туристичним бізнесом.

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Днями син Таїсії Повалій закликав молитися та благати про мир, а не проклинати росіян. А от скандальний актор Олексій Панін чітко підтримав Україну.

Любі українці, зберігаймо спокій, підтримуймо одне одного і допомагаймо. Наша армія дає гідну відсіч ворогу – ми віримо в ЗСУ!

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