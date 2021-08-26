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Ани Лорак осуществила давнюю мечту поклонников (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
26 августа, 07:44
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За плечами Ани Лорак есть немало дуэтов с коллегами по сцене, но самым долгожданным для поклонников певицы является совместный трек с Сергеем Лазаревым
Ани Лорак на "Новой волне" презентовала совместный трек с Сергеем Лазаревым
Ани Лорак на "Новой волне" презентовала совместный трек с Сергеем Лазаревым / Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак уже много лет дружит с российским певцом Сергеем Лазаревым. Хоть некоторое время ходили слухи, что между ними нечто большее, но сами артисты опровергают подобные слухи. Пока одни поклонники сватали Лорак к Лазареву, другие просили знаменитостей сделать совместный трек. Желание фанов было услышано! Ани Лорак и Сергей Лазарев записали дуэт. Совместный трек они представили на Новой волне в Сочи.

Свершилось. Сегодня мы с Сергеем Лазаревым впервые представили нашу совместную песню. Вы так долго этого ждали, – написала певица.

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Ани Лорак презентовала совместный трек с Сергеем Лазаревым
Ани Лорак презентовала совместный трек с Сергеем Лазаревым / Фото: instagram.com/anilorak

Официальный релиз совместного трека Лорак и Лазарева состоится 27 августа, но поклонники, услышав уже песню на Новой волне, уверены – это будет хит.

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В комментариях поклонники не скрывают своего восторга от дуэта.

  • "Ура свершилось. Теперь фанатом можно напиться"
  • "Невероятные. Конечно ждем. Очень ждем – это наконец-то свершилось! Спустя столько лет.
  • "Самые лучшие и любимые"

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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