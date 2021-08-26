Ани Лорак осуществила давнюю мечту поклонников (видео)

За плечами Ани Лорак есть немало дуэтов с коллегами по сцене, но самым долгожданным для поклонников певицы является совместный трек с Сергеем Лазаревым

Ани Лорак на "Новой волне" презентовала совместный трек с Сергеем Лазаревым / Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак уже много лет дружит с российским певцом Сергеем Лазаревым. Хоть некоторое время ходили слухи, что между ними нечто большее, но сами артисты опровергают подобные слухи. Пока одни поклонники сватали Лорак к Лазареву, другие просили знаменитостей сделать совместный трек. Желание фанов было услышано! Ани Лорак и Сергей Лазарев записали дуэт. Совместный трек они представили на Новой волне в Сочи.

Свершилось. Сегодня мы с Сергеем Лазаревым впервые представили нашу совместную песню. Вы так долго этого ждали, – написала певица.

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Ани Лорак презентовала совместный трек с Сергеем Лазаревым / Фото: instagram.com/anilorak

Официальный релиз совместного трека Лорак и Лазарева состоится 27 августа, но поклонники, услышав уже песню на Новой волне, уверены – это будет хит.

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В комментариях поклонники не скрывают своего восторга от дуэта.