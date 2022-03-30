Потапу угрожают рашисты из-за его позиции – он, как обычно, креативно ответил

Шантажисты пишут Алексею Потапенко угрозы, но он не из робкого десятка, поэтому ответил публично

Потап за словом в карман не лезет / Фото: открытые источники

Больше месяца в Украине идет война, которую начала Россия против украинского народа. Каждый сейчас ведет борьбу на своем фронте. Артисты – кто в ВСУ и теробороне, а кто на информационном поле – приближают нашу победу. За правду о российском вторжении, критике кровавого режима и российских звезд, которые его поддерживают, на наших звезд сыплется критика, но им это ни по чем. Среди них Алексей Потапенко.

Украинский рэпер и продюсер вступался за Макса Барских, нещадно критиковал Ольгу Бузову, отвечал на пропаганду Сергею Безрукову. Недавно он на странице в инстаграм сообщил, кто ему в очередной раз угрожают. Как обычно, Потап за словом в карман не лез и ответил шантажистам.

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Дорогие Шантажисты! У меня Вам несколько предложений! Не поймите превратно, но! Раз уж вы шантажируете меня и угрожаете, попытайтесь делать это не с русских номеров телефонов, второе, если не удаётся отправить с украинского, то хотя бы пишите по-украински. Если не получается ни то не другое, то прошу вас использовать правильный флаг и символику, в вашем случае подойдет российский флаг и фашисткая свастика. И четвертое, самое главное, простите, но Вам придется подождать. Во-первых, я очень занят, как и все мои друзья-националисты, а таких больше 40 миллионов, тем что мы боремся с вашими оккупантами-фашистами, а во-вторых, вас очень много, не могли бы вы самоорганизоваться и стать в очередь. Щиро дякую за розуміння! СЛАВА УКРАЇНІ!

Мы уверены, что вскоре каждый, кто поддерживает кровавый режим Путина, ответит за свои слова и действия. Мы продолжаем восхищаться нашими защитниками и верить в скорую победу!

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