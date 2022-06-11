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Что происходит? Дантес снова показал Дашу Кацурину у себя в Instagram

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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11 июня, 18:52
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Даша – бывшая жена Миши Кацурина, который, как предполагают многие, закрутил роман с Надей Дорофеевой. Вот такой любовный четырехугольник!
Дантес снова опубликовал фото с Дашей Кацуриной на своей странице Instagram
Дантес снова опубликовал фото с Дашей Кацуриной на своей странице Instagram / Фото: instagram.com/vladimirdantes, instagram.com/dasha_katsurina

В соцсетях уже давно подозревают, что Дантес и Даша Кацурина находятся в романтических отношениях. Такие догадки появились после того, как Надя Дорофеева с Дантесом и Михаил и Дарья Кацурины почти одновременно объявили о разводе.

Далее в соцсетях появилось совместное фото Дорофеевой и Кацурина – все СМИ сразу же начали писать об их романе. Пара не подтверждает, не опровергает эту информацию. Теперь поклонники считают, что Дантес и Даша Кацурина специально троллят публику, намекая на то, что и у них завязались романтические отношения...ну, или они просто друзья.

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К слову, Дорофеева и Дантес и чета Кацуриных были довольно близкими друзьями до всех событий!

Уже не впервые Даша Кацурина появляется в Instagram Дантеса. Недавно пара проводила вместе время, высаживая цветы и выпекая печенье. А теперь Владимир показал очередное фото Даши, написав, что сегодня он катает Кацурину на своем автомобиле.

Сейчас девушки клюют на электоркары только так. Катаю Дашу Кацурину, – подписал кадр Дантес.

Скриншот: Instagram

Напомним, на днях Даша Кацурина намекнула, почему рассталась с новым парнем Нади Дорофеевой.

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Надя Дорофеева и Дантес были вместе 10 лет, детей у пары не было. Миша и Даша Кацурины были вместе семь лет – в браке у них родилось двое детей.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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