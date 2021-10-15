Детское Евровидение-2021: как пройдет финал Нацотбора в Украине

Финал Национального отбора детского Евровидения-2021 состоится 23 октября. Рассказываем, что известно об одном из важных конкурсов Европы

Финал детского песенного конкурса Евровидение-2021 состоится 19 декабря в Париже / Фото: instagram.com/junioreurovisionofficial

Финал Национального отбора на детский песенный конкурс Евровидениепройдет онлайн. Все участники заранее запишут свои видеоверсии песен, которые исполнят вживую.

Такое решение было принято в связи с ухудшение эпидемиологической ситуации в Украине.

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Финал Нацотбора детского Евровидения-2021 состоится в формате прямого эфира, где и покажут записи участников. Конкурсанты исполнят либо свои песни, либо сингл Save this world, которую написала участница прошлого года Марина Круть.

Известно, что всем участникам без исключения будут предоставлены одинаковые и равные условия для записи видео. График составят таким образом, чтобы минимизировать контакты между финалистами и обеспечить максимально безопасные условия для детей и их родителей.

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Победителя Национального отбора детского Евровидения-2021 определят по результатам голосования жюри и онлайн голосования зрителей в социальных сетях Facebook или Instagram. Проголосовать онлайн можно будет после завершения трансляции видеозаписей выступлений всех финалистов.

Напомним, финал детского песенного конкурса Евровидение-2021 состоится 19 декабря в парижском концертном холле La Seine Musicale, расположенном на острове Иль-Сеген посреди реки Сена.

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Кто из конкурсантов будет представлять Украину, станет известно 23 октября.

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