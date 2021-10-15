Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Шахтер - Заря: онлайн ❄ Когда включат отопление? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🍴 Голодовка Саакашвили

Королева с тростью

Джоли с бывшим

Miss Ukraine Universe

Игра в кальмара

Шоу "Маска". Сезон 2

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Детское Евровидение-2021: как пройдет финал Нацотбора в Украине

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
15 октября, 17:24
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Финал Национального отбора детского Евровидения-2021 состоится 23 октября. Рассказываем, что известно об одном из важных конкурсов Европы
Финал детского песенного конкурса Евровидение-2021 состоится 19 декабря в Париже
Финал детского песенного конкурса Евровидение-2021 состоится 19 декабря в Париже / Фото: instagram.com/junioreurovisionofficial

Финал Национального отбора на детский песенный конкурс Евровидениепройдет онлайн. Все участники заранее запишут свои видеоверсии песен, которые исполнят вживую.

Такое решение было принято в связи с ухудшение эпидемиологической ситуации в Украине.

Реклама

Финал Нацотбора детского Евровидения-2021 состоится в формате прямого эфира, где и покажут записи участников. Конкурсанты исполнят либо свои песни, либо сингл Save this world, которую написала участница прошлого года Марина Круть.

Известно, что всем участникам без исключения будут предоставлены одинаковые и равные условия для записи видео. График составят таким образом, чтобы минимизировать контакты между финалистами и обеспечить максимально безопасные условия для детей и их родителей.

Реклама

Победителя Национального отбора детского Евровидения-2021 определят по результатам голосования жюри и онлайн голосования зрителей в социальных сетях Facebook или Instagram. Проголосовать онлайн можно будет после завершения трансляции видеозаписей выступлений всех финалистов.

Напомним, финал детского песенного конкурса Евровидение-2021 состоится 19 декабря в парижском концертном холле La Seine Musicale, расположенном на острове Иль-Сеген посреди реки Сена.

Реклама

Кто из конкурсантов будет представлять Украину, станет известно 23 октября.

Читайте также:

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Все обсуждают
Сериал "Игра в кальмара"
Вот, что думаем мы
Мнение редакции
Опрос
Заведи будильник
До начала осталось
Miss Ukraine Universe. 15 октября
Что нужно знать о конкурсе красоты
Ближайшие события

Miss Ukraine Universe-2021

15 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Ким Кардашьян для Balenciaga
Сольник звезды
Оля Полякова
26 октября / 19:00
5 концертов октября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять