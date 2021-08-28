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Джамала отпраздновала день рождения в компании мужа и детей: трогательные фото

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
28 августа, 14:28
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Вчера певица Джамала праздновала 38-летие. Артистка провела праздничный день со своим супругом и сыновьями, а фотографиями засыпала весь Instagram
Джамала поделилась фотографиями с мужем и сыновьями
Джамала поделилась фотографиями с мужем и сыновьями / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала, которая совсем недавно записала совместный трек с TAYANNA , своей 38-й день рождения провела с самыми близкими людьми – сыновьями и супругом. В сторис Джа опубликовала несколько фото с семейной прогулки по Киеву.

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Подписчикам исполнительница призналась, что время, проведенное вместе с детьми – для нее лучшее. А еще показала, как ее младший сын уже научился ходить.

Супруг Джамалы с младшим сыном / Фото: instagram.com/stories/jamalajaaa

Джамала с семьей / Фото: instagram.com/stories/jamalajaaa

Джамала с сыновьями / Фото: instagram.com/stories/jamalajaaa
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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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