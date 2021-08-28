Джамала отпраздновала день рождения в компании мужа и детей: трогательные фото

Вчера певица Джамала праздновала 38-летие. Артистка провела праздничный день со своим супругом и сыновьями, а фотографиями засыпала весь Instagram
Джамала поделилась фотографиями с мужем и сыновьями / Фото: instagram.com/jamalajaaa
Джамала, которая совсем недавно записала совместный трек с TAYANNA , своей 38-й день рождения провела с самыми близкими людьми – сыновьями и супругом. В сторис Джа опубликовала несколько фото с семейной прогулки по Киеву.
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Подписчикам исполнительница призналась, что время, проведенное вместе с детьми – для нее лучшее. А еще показала, как ее младший сын уже научился ходить.
Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.