Джамала отпраздновала день рождения в компании мужа и детей: трогательные фото

Вчера певица Джамала праздновала 38-летие. Артистка провела праздничный день со своим супругом и сыновьями, а фотографиями засыпала весь Instagram

Джамала поделилась фотографиями с мужем и сыновьями / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала, которая совсем недавно записала совместный трек с TAYANNA , своей 38-й день рождения провела с самыми близкими людьми – сыновьями и супругом. В сторис Джа опубликовала несколько фото с семейной прогулки по Киеву.

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Подписчикам исполнительница призналась, что время, проведенное вместе с детьми – для нее лучшее. А еще показала, как ее младший сын уже научился ходить.

Супруг Джамалы с младшим сыном / Фото: instagram.com/stories/jamalajaaa

Джамала с семьей / Фото: instagram.com/stories/jamalajaaa

Джамала с сыновьями / Фото: instagram.com/stories/jamalajaaa