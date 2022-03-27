Джамала призналась, что сейчас готова выступать только за деньги для ВСУ

Украинская певица пытается помогать бойцам ВСУ своим вокалом. Каждое выступление Джамалы за границей приносит финансовую помощь украинской армии

Джамала поет "1944" для сбора средств на ВСУ

Джамала была вынуждена покинуть Украину вместе со своими детьми. Некоторое время певица была в Румынии, затем приехала к сестре в Стамбул, но все это время исполнительница пела для Украины.

В интервью Наташе Влащенко для YouTube-канала "Украина 24" Джамала призналась, что сейчас она соглашается выступать только при условии, что деньги с концерта пойдут на помощь украинской армии.

Реклама

По словам певицы, поначалу ей было очень сложно начать петь, ведь в ее стране идет война. Однако, когда Джамалу пригласили на выступление в Берлин, она поняла, что именно сейчас ее голос способен помочь Украине быть услышанной миром и обеспечить наших бойцов всем необходимым.

Нужно понимать, что некоторые издательства не очень хотят формулировать, что сбор будет на армию, им лучше сказать на гуманитарную помощь, но я стараюсь поставить точки на "і". Я принимаю участие там, где это будет 100%, потому что я потом спрашиваю, сколько собрали денег, на что и куда они идут, – рассказала Джамала.

Также певица рассказала, что в некоторых ситуациях она готова идти на компромисс, но только в том случае, если организаторы помогут с экипировкой для солдат и другими необходимыми вещами.

Была даже такая ситуация, что они не могут сделать такой сбор и тогда я сказала: "Давайте касками, давайте бронежилетами, я не откажусь! Давайте мне то, что вы можете дать", – рассказала украинская исполнительница.

Реклама

Ранее Джамала обратилась к своим родным и друзьям из России, которые молчат о войне и не интересуются ею.

Помните, что оперативная информация спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.