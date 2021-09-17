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Экс-продюсер Джамалы о сканадальном разрыве с певицей: Это было неожиданной ситуацией

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
17 сентября, 12:19
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Недавно в украинском шоу-бизнесе разгорелся скандал: певица Джамалы разорвала отношения с продюсером Игорем Тарнопольским после 11 лет сотрудничества
Джамала и Игорь Тарнопольский
Джамала и Игорь Тарнопольский / Фото: instagram.com/jamalajaaa, instagram.com/igor.tarnopolskyy

В начале сентября экс-продюсер Джамалы заявил о манипуляции и шантаже – певица, не объяснив причин, резко завершила сотрудничество с ним. О том, что творческие пути Джамалы и Игоря разошлись, стало известно, когда клипы певицы исчезли с YouTube.

Эксклюзивно в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Игорь Тарнопольский рассказал о деталях происшедшего и поделился, что будет делать дальше.

С первого июня я не сотрудничаю с Джамалой. Это было ее решение, она озвучила мне его на личной встрече. Для меня это было неожиданной ситуацией, потому что мы, все время находясь в работе, разрабатываем планы, у нас работает команда. Как и в любом разводе, обе стороны где-то недовольны тем, как это было, и люди не собираются для того, чтобы расходиться, – сказал Игорь Тарнопольский.

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Игорь Тарнопольский до сих пор не знает, что стало причиной внезапного разрыва творческих отношений. При этом, они уже работают над тем, чтобы разделить права на песни певицы. Сама же Джамала не комментирует ситуацию.

Однако для Джамалы это уже не первый скандальный разрыв с продюсером.

Елена Коляденко
Елена Коляденко / Фото: instagram.com/kolyadenkolena

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В 2010 году певица завершила работу с продюсером Еленой Коляденко. Как писали журналисты, ссылаясь на близкое окружение певицы, после победы на "Новой волне-2009", Джамала вроде стала свысока обращаться с Еленой и отказывалась петь предложенный ею репертуар. По словам певицы, причиной прекращения работы с продюсером тогда стало ее предложение исполнять песни на русском языке и записывать дуэты с российскими артистами.

Безусловно, популярность важна для любого продюсера и исполнителя, и для меня, в том числе. Но достигать этого я хотела бы другими методами, – сказала тогда Джамала.

Смотрите подробнее о скандале Джамалы с экс-продюсером и другие новости о звездах в новом выпуске "Зіркового шляху":

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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