Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🇺🇸 Зеленский в США 🎬 Кино в Венеции 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 💥 Обострение на Донбассе

Скандал с Джа

Первый выход МакSим

Звезды сияют

Кино в Венеции

Свадьба Моргенштерна

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Елена Кравец с Женским Кварталом сразила внешним видом на презентации Танців з зірками

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
3 сентября, 11:45
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Актриса студии "95 Квартал" Елена Кравец вызвала восторг поклонников своим стильным нарядом и сияющей улыбкой. Звезда позировала в компании своих коллег
Елена Кравец и "Женский квартал" пришли поддержать Настю Оруджову
Елена Кравец и "Женский квартал" пришли поддержать Настю Оруджову / Фото: instagram.com/lennykravets

Пока вокалисты и звездные эксперты готовятся к финалу шоу "Співають всі!", украинская актриса Елена Кравец пришла поддержать свою коллегу Настю Оруджову из "Женского Квартала". Артистка будет выступать в новом сезоне проекта "Танці з зірками".

Реклама

На фото, которое Елена Кравец опубликовала в Instagram-аккаунте, она позирует вместе с Мартой Адамчук, Анастасией Евтушенко, Алиной Блажкевич, Валерией Товстолес, Александрой Машлятиной и Настей Оруджовой. Для выхода Елена Кравец выбрала костюм двойку и соединила его белой рубашкой с брошью. Образ дополнила красная помада.

Мои птицы. Моя стая... Пришли поддержать ту из нас, кому в воскресенье предстоит новый полёт в "Танці з зірками", – написала Елена Кравец.

Актриса также позировала с телеведущим Егором Гордеевым.

Егор Гордеев и Елена Кравец
Егор Гордеев и Елена Кравец / Фото: instagram.com/lennykravets

Поклонники были в восторге от образа Елены Кравец.

Реклама

Подробнее о первом выпуске "Співають всі" смотрите в ролике:

Узнайте другие новости по теме:

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Met Gala

13 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Стартовал Венецианский кинофестиваль
Самые ожидаемые фильмы
Узнать больше
Первая леди на обложке украинского глянца
Треш-праздник
Почему свадьбу Моргенштерна будут долго обсуждать
Ну, и почему
Цитата дня

Мы действительно больше не сотрудничаем. О разрыве она сообщила мне лично, в присутствии мужа, не объяснив причин. Через некоторое время мои контакты были заменены на официальных ресурсах певицы. Сейчас новый менеджмент, я так понимаю, пытается разобраться в том, как работает музыкальная индустрия

Игорь Тарнопольский экс-продюсер Джамалы
Интересно
Премьера уже в сентябре
7 новых сериалов
Интересно
Сольник звезды
Макс Барских
11 сентября / 20:00
5 концертов сентября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять