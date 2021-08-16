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Олена Кравець вперше прочитала свої вірші на публіці (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
16 серпня, 10:52
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44-річна актриса, яка нещодавно кардинально змінила зачіску, здивувала шанувальників раніше невідомим талантом
Олена Кравець розповіла, що пише вірші
Олена Кравець розповіла, що пише вірші / Фото: Instagram/lennykravets

Актриса студії "Квартал 95" Олена Кравець, яка раніше показала старших дітей , розповіла, що пише вірші. Під час одного з концертів колективу артистка зважилася вперше на публіці прочитати свої вірші. Відео з'явилася в фан-акаунті Олена Кравець.

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Олена зізналася, що зазвичай ніколи і ніде не читає свої вірші.

Шанувальники прийшли в захват від віршів Олени і зазначили, що вона дуже талановита.

  • "Яка ж Олена глибока. Вже воістину" талановита людина, талановита в усьому "
  • "Леночка як завжди умнічка. Дуже позитивна і життєрадісна"
  • "Шикарно"
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/ Фото: скриншот

/ Фото: скриншот

До слова, раніше Олена публікувала відео, на яких читає вірші. Наприклад, на сторінці актриси можна побачити, як вона під ліричну мелодію читає вірш Белли Ахмадуліної про непрості стосунки чоловіка і жінки.

В YouTube також можна знайти ще відео, як Олена Кравець під акомпанемент рояля читає вірш Марини Цвєтаєвої.

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Інші новини про Олену Кравець:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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Цитата дня

Я порівнюю себе не з дівчатками з глибинки, яким, звичайно, було важче, це очевидно. Я дивлюся на мультимільйонерів, які теж чиїсь сини і дочки. І в порівнянні з ними, я боролася за все сама, я всього досягла сама. І не можна це знецінювати тільки через моє прізвище. Якби його не було, я досягла б рівно того ж, може пізніше, але своє я забрала б.

Ксенія Собчак журналіст, ведуча
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