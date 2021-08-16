Олена Кравець вперше прочитала свої вірші на публіці (відео)

Актриса студії "Квартал 95" Олена Кравець, яка раніше показала старших дітей , розповіла, що пише вірші. Під час одного з концертів колективу артистка зважилася вперше на публіці прочитати свої вірші. Відео з'явилася в фан-акаунті Олена Кравець.
Олена зізналася, що зазвичай ніколи і ніде не читає свої вірші.
Шанувальники прийшли в захват від віршів Олени і зазначили, що вона дуже талановита.
- "Яка ж Олена глибока. Вже воістину" талановита людина, талановита в усьому "
- "Леночка як завжди умнічка. Дуже позитивна і життєрадісна"
- "Шикарно"
До слова, раніше Олена публікувала відео, на яких читає вірші. Наприклад, на сторінці актриси можна побачити, як вона під ліричну мелодію читає вірш Белли Ахмадуліної про непрості стосунки чоловіка і жінки.
В YouTube також можна знайти ще відео, як Олена Кравець під акомпанемент рояля читає вірш Марини Цвєтаєвої.
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