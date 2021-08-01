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Решилась, наконец-то: Елена Кравец в татуировках и с пирсингом в носу шокировала новым имиджем (фото)

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
1 августа, 08:40
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44-летняя актриса, которая недавно кардинально сменила прическу, выбрав короткую длину, очень органично вписалась и в образе бунтарки
Елена Кравец в татуировках и с пирсингом в носу шокировала новым имиджем
Елена Кравец в татуировках и с пирсингом в носу шокировала новым имиджем / Фото: instagram.com/lennykravets

Украинская актриса, которая недавно умилила танцем своих подросших двойняшек, решила сменить имидж, чем повергла в шок своих подписчиков в Instagram.

В соцсети она показала фото, на которых ее тело тщательно покрыто различными татуировками, а в носу красуется пирсинг. С ее короткой прической и черной майкой это выглядело очень органично.

Она подписала фото так:

Решилась, наконец-то…Прости, мам…Подмигнула.

Фото быстро собрало более 20 тысяч лайков и восторженных комментариев. Кто-то писал, что актрисе идет новый образ, а кто-то просто был шокирован. Рэпер Потап, например, вообще первым написал комментарий "Класс". Других комментариев также достаточно:

  • Вааууу! Как Вам идет. Восторг
  • Не надо было спать, а детей оставлять без присмотра
  • Я надеюсь это рисунки
  • Не верю!
  • Вам очень идут татуировки.

На самом деле, это все новый фильтр соцсети Instagram, который позволяет примерить на себя любой образ и сменить имидж, даже если это всего лишь на фото.

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Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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