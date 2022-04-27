Это просто клоуны! Позитив пристыдил украинских мужчин-беглецов

Музыкант Алексей Завгородний высказался о мужчинах, которые пытаются уехать за границу подальше от войны

Позитив сейчас находится на западе Украины / Фото: instagram.com/positiff

Сам Позитив сейчас находится на западе Украины. Еще в начале войны он понял, что будет оставаться в стране, несмотря на ситуацию. Сейчас рэпер помогает военным, а также выступает для детей-переселенцев, чтобы поддержать их в это тяжелое время.

Музыкант объяснил, что не планировал и не планирует уезжать за границу и никому не советует этого делать. А тех мужчин, которые пытаются перехитрить всех, рэпер назвал клоунами.

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Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно. Родственники Софии Ротару пытались уехать. Есть много знакомых, которые на границе с Молдовой, то говорили: "Есть много разных историй о ваших артистах", – поделился Позитив в программе "По-своему подкаст" .

Артист признался, что на второй день войны он вместе с семьей переехал в Обуховский район в село Украинка. Там он хотел записаться в местную тероборону, но получил отказ, потому что набрали достаточно людей.

Сейчас Алексей находится в Хмельницкой области и занимается волонтерской деятельностью.

Напомним, в марте сын и внук Софии Ротару – Руслан и Анатолий Евдокименко – пытались сбежать в Молдову. Однако их задержали на границе вместе с другими мужчинами призывного возраста, которым во время войны запрещено покидать свою страну.

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Впоследствии стало известно, что помогал украинцам убежать гражданин Молдовы. Ему наследники певицы заплатили по 2000 тысяч долларов, чтобы пересечь границу. Впрочем, что-то пошло не так – их сразу арестовали работники пограничного отряда.