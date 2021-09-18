Игорь Пустовит рассказал свою версию семейной драмы с Сашей – блогер дал ответное интервью

Супруг Саши Пустовит обвинил Машу Ефросинину, у которой в гостях была его супруга, в гонке за просмотрами, но сам же отправился к другому интервьюеру, чтобы рассказать о семейном скандале

Игорь Пустовит отреагировал на скандальное интервью своей супруги Саши / Фото: instagram.com/sashaabo, instagram.com/pustovit

Блогер Саша Пустовит дала интервью Маше Ефросининой в июне этого года, в котором рассказала о проблемах семейной жизни, а через два дня она объявила, что разводится с супругом Игорем Пустовитом.

На днях вышло новое интервью Саши с Ефросининой, где женщина уже пожаловалась на психологическое давление со стороны мужа – якобы Игорь долгое время морально унижал Сашу, пока в Instagram они создавали образ счастливой семьи.

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Скриншот: YouTube

Сегодня Игорь Пустовит опубликовал в Instagram пост-письмо, адресованный его сыновьям. В нем мужчина извиняется перед мальчиками и анонсирует свое интервью для Славы Демина.

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Он также задел Машу Ефросинину, которая помогла Саше Пустовит вынести все подробности семейной жизни на публику.

Мама опустила папу на самое дно своими легендами, еще и на всю Украину... Мама не понимала, что человеку, которому она так упорно унижала вашего папу, было на самом деле плевать на ее настоящие проблемы. Кто-то просто делал интеграцию и рейтинги, – написал Игорь Пустовит.

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Он добавил, что решил "опуститься еще глубже на дно" и рассказать, "как все было на самом деле".

Вещи, которые рассказывать ваш папа будут вам неприятны, будут даже болезненные. Будут всем. И вашему папе тоже. Но мы это переживем, – написал супруг Саши.

Интервью с Игорем выйдет совсем скоро и мы обязательно поделимся с вами всеми подробностями. А пока можно посмотреть то самое интервью Саши Пустовит:

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