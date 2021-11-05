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Как Ольга Сумская выглядела в 90-е. Актриса очаровала Сеть фото из прошлого

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
5 ноября, 10:57
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55-летняя заслуженная артистка Украины Ольга Сумская решила порадовать поклонников архивными снимками
/ Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская часто делится с поклонниками не только новыми фото, но и любит показать снимки из прошлого. Фолловеры украинской актрисы всегда в восторге от таких публикаций. Новая подборка архивных кадров не стала исключением.

На этот раз актриса показала фото со съемок фильма "Йордань", в котором Ольга Сумская cнималась в 90-х годах. На черно-белых артистка позировала на съемочной площадке.

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В характере человека есть три золотых качества: терпение, чувство меры и умение молчать. Иногда в жизни они помогают больше, чем ум, талант и красота. 90-е годы. Съемки фильма "Йордань", – подписала снимки актриса.

Ольга Сумская
Ольга Сумская / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская
Ольга Сумская / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская
Ольга Сумская / Фото: instagram.com/olgasumska

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В комментариях подписчики отметили, что Ольга Сумская почти не изменилась. А некоторые добавили, что младшая дочь Анна очень похожа на свою маму в молодости.

  • "Честно? Я подумала, это ваша младшая дочь. Вы очень похожи"
  • "Какая вы красивая. И вроде ваша младшая на вас здесь очень похожа"
  • "Это вы? Сперва подумала, что это Аня"
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Как Ольга Сумская ведет свой Instagram – смотрите в ролике:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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