Звезды
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Гибель мэра Кривого Рога ⚽ Шахтер в Лиге чемпионов 📽 Одесский кинофест 🇺🇦 День независимости Украины - 2021

Операция онлайн

Лорак в Одессе

Зиброву отказали

Признание внучки Елизаветы

Одесский кинофест

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Каменских призналась, что для нее самое сложное на гастролях

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
18 августа, 09:55
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Певица Настя Каменских сейчас очень много выступает. У себя в соцсетях артистка решила рассказать о своей гастрольной жизни

После отдыха в Хорватии Настя Каменских уже вернулась к работе. Певица недавно выступила в Одессе. Поклонники уже успели оценить новые сценические костюмы артистки, а у Каменских продолжаются гастроли.

Реклама

Как рассказала певица у себя в InstaStories на протяжении 10 дней ее ждут выступления в разных городах. Настя отметила, что гастроли это не только положительные эмоции, но и ее сбитый режим. Однако самым сложным для себя певица называет не это. Для Настя Каменских труднее всего, что она не видит своего супруга Потапа.

/ Фото: instagram.com/kamenskux

Напомним, недавно Потап очаровал Сеть фотографией с Настей Каменских. Они запечатлены во время прогулки на катере.

Супруги провели отпуск вместе с друзьями в Хорватии. Они катались на велосипедах, водном транспорте, и, конечно же, делились многочисленными фото в соцсетях.

Реклама

Еще материалы по теме:

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Одесский кинофестиваль-2021 стартовал
Натали Портман для Vogue China
Концерт ко Дню Независимости
Зиброва не пригласили из-за его характера
Ого!
Цитата дня

Как долго мы ждали встречи с вами. Боже мой, что происходит! Какое счастье вас сегодня видеть и знать, что в зале собрались мои любимые и родные люди. Мои зрители, только мои. Я никому вас не отдам

Ани Лорак певица
Видео с концерта Лорак
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Премьера уже в августе
5 новых сериалов
Интересно
Сольник звезды
Jamala
28 августа/20:00
5 концертов августа
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять