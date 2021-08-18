Каменских призналась, что для нее самое сложное на гастролях

Певица Настя Каменских сейчас очень много выступает. У себя в соцсетях артистка решила рассказать о своей гастрольной жизни

После отдыха в Хорватии Настя Каменских уже вернулась к работе. Певица недавно выступила в Одессе. Поклонники уже успели оценить новые сценические костюмы артистки, а у Каменских продолжаются гастроли.

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Как рассказала певица у себя в InstaStories на протяжении 10 дней ее ждут выступления в разных городах. Настя отметила, что гастроли это не только положительные эмоции, но и ее сбитый режим. Однако самым сложным для себя певица называет не это. Для Настя Каменских труднее всего, что она не видит своего супруга Потапа.

/ Фото: instagram.com/kamenskux

Напомним, недавно Потап очаровал Сеть фотографией с Настей Каменских. Они запечатлены во время прогулки на катере.

Супруги провели отпуск вместе с друзьями в Хорватии. Они катались на велосипедах, водном транспорте, и, конечно же, делились многочисленными фото в соцсетях.

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