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Настя Каменских сменила концертный костюм и теперь она выглядит еще горячее (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
17 августа, 11:09
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Певица поделилась фотографиями со своего недавнего выступления. Теперь на NK не красное платье, а черная сетка. Вау!
Настя Каменских показала новый концертный образ
Настя Каменских показала новый концертный образ / Фото: instagram.com/kamenskux

На днях Каменских выступала в Одессе. Ее поклонники давно пишут в соцсети, что артистка никогда не меняет наряд, хотя им хотелось бы видеть ее в разных костюмах. Возможно, она их услышала)

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Новый образ Насти полностью черный – это бра и шортики с высокой посадкой на талии, а поверх всего этого – сетка макси длины с вырезом на бедре.

Сценичный лук NK дополнен широким набедренным поясом с инициалами певицы.

Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:

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В комментариях NK и ее новый образ засыпали комплиментами:

  • "Платье – огнище просто!"
  • "Красивая!"
  • "Ой, какая шикарная"

Скриншот: instagram.com/kamenskux

Скриншот: instagram.com/kamenskux
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А вот, как выглядит красное платье Насти Каменских, которое ее фаны просили сменить.

Настя Каменских в шикарном красном платье
Настя Каменских в шикарном красном платье / Фото: instagram.com/kamenskux

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"Это одно и то же платье? Или у вас 10 одинаковых на лето?", - писали тогда Каменских.

Скриншот: instagram.com/kamenskux

Смотрите эксклюзивное интервью с Настей Каменских:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

Я не вижу ее счастливой! Мне больно смотреть на сегодняшнюю Аллу Пугачеву – я вижу там больную женщину, совершенно несчастную, растерянную... Вот она сидит в телеэкране и глупо улыбается.

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