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Ксения Мишина в кожаном платье пролетела над сценой в объятиях танцора (фото)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
12 августа, 18:34
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На съемках украинского талант-шоу актриса появилась в обворожительном кожаном платье. Но поклонников впечатлило не только это – звезда решилась на экстремальный трюк
Ксения Мишина
Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Актриса Ксения Мишина, которая после расставания с Эллертом призналась, что без него ей "не так уж и плохо", пролетела в воздухе на огромной высоте над сценой. Артистку держал в руках танцор, который был привязан к страховке.

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Кадрами своего впечатляющего пролета Ксения Мишина поделилась в Instastories. Для съемки актриса надела стильное кожаное платье с обнаженными плечами от украинского дизайнера Olya Mak. Прическа у звезды была не менее эффектная: высокий хвост с пышными локонами.

Под аплодисменты присутствующих актриса с танцором взлетели в воздух – в это время Ксения принимала эффектные позы.

Ксения Мишина пролетела над сценой в объятиях танцора
Ксения Мишина пролетела над сценой в объятиях танцора / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Напомним, что совсем недавно Ксения Мишина призналась, что страдает от болей в спине. "Починить" спину удалось, но в итоге доктора сказали артистке, что причина кроется в психосоматике и ей просто нужен отдых. А незадолго до этого артистка пережила расставание с любимым – сценаристом Александром Эллертом. До сих пор артистка не раскрыла деталей разрыва с ним.

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Смотрите эксклюзивное интервью с Ксенией Мишиной:

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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Цитата дня

Я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым, конечно, было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними, я боролась за все сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала.

Ксения Собчак журналист, ведущая
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