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Лицо как мяч и песня на русском: в Сети недовольны новым клипом Ирины Билык (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
26 сентября, 13:30
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Певица представила совместную лирическую работу с участником Х-Фактора Сергеем Мироненко. Клип снимали на станции метро "Золотые ворота" в Киеве и на ипподроме
Ирина Билык представила клип на русскоязычную песню "Отспусти"
Ирина Билык представила клип на русскоязычную песню "Отспусти" / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык после того, как выступила на одной сцене со своими бывшими – Дикусаром и Коляденко, порадовала поклонников новой видеоработой. Это клип на песню "Отпусти", записанную вместе с Сергеем Мироненко.

Черно-белое видео в Сети раскритиковали, назвали "дешевым". Досталось и самой Билык – кто-то недоволен тем, что песня записана на русском языке, а другие заметили, что Ирина выглядит в видео неестественно.

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Смотрите клип Ирина Билык & Сергей Мироненко – Отпусти:

Вот, как на новую песню Ирины Билык отреагировали ее поклонники и слушатели:

  • "Все супер! Но песни на украинском мне больше по душе. И голос звучит круче"
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Скриншот: YouTube

  • "Что не на украинском-то поют?"
  • "Надеются, что россияне заинтересуются"

Скриншот: YouTube
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  • "Клипы похожи на предыдущие, только Билык не узнать, лицо натянуто как мяч"

Скриншот: YouTube

  • "Этот клип какой-то дешевый, в развалинах, метро... Неужели в Киеве нет красивых мест, где снимать клип на такую красивую песню?"

Кадр из клипа "Отпусти"

Кстати многие фанаты Ирины Билык считают, что песня "Отпусти" – о бывшем муже певицы. Прошлой весной Ирина Билык подала на развод с Асланом Ахмадовым, который является отцом ее второго ребенка.

Певица выступила инициатором расставания, потому что режиссер не приезжал к ней и сыну Табризу уже год на тот момент. Жизнь на две страны дала трещину в отношениях. Теперь же Ирина Билык официально разведена.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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