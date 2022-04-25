Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Блинкен и Остин в Киеве ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ⚡ Одесская трагедия
Поиск на segodnya.ua

Служба Тополи

Делон с сыном

Вова любит Надю

Вранье Эмбер

Совет от Златы

Девушка Эктора
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Маша Ефросинина о распаде России: "Мы будем свидетелями покаяния на коленях"

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 апреля, 23:50
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Апеллирование к россиянам дало обратный эффект. Кто все-таки остался человеком и каким может быть будущее? Не пропустите порцию размышлений от телеведущей Маши Ефросининой
Маша Ефросинина поделилась мыслями
Маша Ефросинина поделилась мыслями / Фото: Телеграф

Мария Ефросинина, признававшаяся в большой злости на россиян, записывала множество обращений к коллегам из России. Сейчас телеведущая считает, что никакие извинения относительно своего недостойного поведения от россиян ожидать не стоит. Своими мыслями телеведущая поделилась во время эфира "Україна разом" с Олегом Панютой на Youtube-канале "Украина 24":

На сегодняшний день я вижу то, что будто сработал эффект обратного действия. Те люди, к которым я обращалась и которым я уделила слишком много внимания, они стали еще более лицемерны в своих высказываниях и месседжах, еще более лживыми и уже даже не хочется их обсуждать, чтобы не придавать им много чести. Но доходит до такой тупости, что они сегодня удаляют те посты и сообщения со своими высказываниями, где было слово война. Переобуваются так быстро, что я не знаю, что там распыляют.

Реклама

Тем не менее, отмечает Ефросинина, есть отдельные личности, сохранившие достоинство. Их единицы. В качестве примера – Максим Галкин, который выcказался, сознательно оставил всю свою жизнь, занял позицию.

Это выбор,

- подчеркнула телеведущая.

Маша Ефросинина
Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Реклама

Также Ефросинина поделилась своим видением будущего России:

Мне моя фантазия рисует картину ближайших десяти лет, когда все же поляжет империя под названием Россия и мы будем свидетелями покаяния на коленях: "Боже, как мы были неправы, залипшие глаза. Боже, так верили в президента, Господи, простите". Я чего-то именно так себе это представляю, но нужны годы на это.

Сегодня также обсуждают пророческое видео Андрея Фединчика.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Королева и писанка
Два любопытных факта о Елизавете II
Как королева связана с Украиной
Insta News
Поздравляем родителей
Александр Скичко

"Мы из Украины! Сегодня ночью одной украинкой стало больше! P.S. Христос Воскрес!"

Наши в Голливуде
У них украинские корни
Вера Фармига
Вера Фармига
Кэтрин Винник
Кэтрин Винник
Иванна Сахно
Иванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Мила Кунис
Мила Кунис
1 /2
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огневич Певица
Признание Златы
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять