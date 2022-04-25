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Маша Єфросініна про розпад Росії: "Ми будемо свідками покаяння на колінах"

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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25 квітня, 23:50
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Апелювання до росіян дало зворотний ефект. Хто ж залишився людиною і яким може бути майбутнє? Не пропустіть порцію роздумів від телеведучої Маші Єфросініної
Маша Єфросініна поділилася думками
Маша Єфросініна поділилася думками / Фото: Телеграф

Марія Єфросиніна, що зізнавалася у великій злості на росіян, записувала безліч звернень до колег із Росії. Зараз телеведуча вважає, що жодних вибачень щодо своєї негідної поведінки від росіян очікувати не варто. Своїми думками телеведуча поділилася під час ефіру "Україна разом" з Олегом Панютою Youtube-каналі "Україна 24":

На сьогодні я бачу те, що ніби спрацював ефект зворотної дії. Ті люди, до яких я зверталася і яким я приділила дуже багато уваги, вони стали ще більш лицемірними у своїх висловлюваннях і меседжах, ще більш брехливими і вже навіть не хочеться їх обговорювати, щоб не надавати їм багато честі. Але доходить до такої тупості, що вони сьогодні видаляють ті пости та повідомлення зі своїми висловлюваннями, де було слово війна. Перевзуваються так швидко, що я не знаю, що там розпилюють.

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Проте, зазначає Єфросиніна, є окремі особи, які зберегли гідність. Їхні одиниці. В якості прикладу – Максим Галкін, який висловився, свідомо залишив все своє життя, зайняв позицію.

Це вибір,

- наголосила телеведуча.

Маша Єфросініна
Маша Єфросініна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

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Також Єфросініна поділилася своїм баченням майбутнього Росії:

Мені моя фантазія малює картину найближчих десяти років, коли все ж поляже імперія під назвою Росія і ми будемо свідками покаяння на колінах: "Боже, як ми були неправі, очі залипли. Боже, так вірили в президента, Господи, вибачте". Я чогось саме так уявляю собі, але потрібні роки на це.

Сьогодні також обговорюють пророче відео Андрія Федінчика.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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