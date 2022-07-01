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MONATIK в обороне: певец презентовал музыкальную историю войны (видео)

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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1 июля, 10:13
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Все песни артиста, написанные с 24 февраля, вошли в особый альбом. К его созданию подключились сыновья Дмитрия Монатика
Дмитрий Монатик представил мини-альбом о войне в Украине
Дмитрий Монатик представил мини-альбом о войне в Украине / Фото: instagram.com/monatik_official

С началом войны в Украине певец занялся своей art-обороной. А теперь MONATIK, который недавно записал стихотворение, близкое всем украинцам, выпустил свой непростой мини-альбом.

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История войны у каждого своя, но очень похожая, тяжелая и страшная, но с верой в будущее. С верой в нашу победу. Почти 5 месяцев тревоги, страдания, страха и гнева, попыток отыскать себя, всю семью в разбитых мечтах, превратились в почти 19 минут музыкальных размышлений, – представил свое детище певец в Instagram.

В мини-альбом "Аrt-оборона" вошли девять музыкальных композиций, написанных Монатиком за время войны в Украине.

Особое место в альбоме занял трек, который певец записал совместно со своими сыновьями. Композиция получила название "Так і буде...". В ней 7-летнйи Платон и 5-летний Даниил зачитали небольшое стихотворение.

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Ранее Дмитрий Монатик признался, что есть вещи, которые он скрывает от своих маленьких сыновей во время войны. Также вместе с актрисой Еленой Кравец исполнитель записал стихотворение в поэтическом проекте Павла Шилько "Буремні вірші".

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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