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Мы не развелись: Анатолий Анатолич рассказал об изменениях в отношениях с женой

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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3 июля, 13:46
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Телеведущий поздравил Юлу с днем рождения и преподнес ей приятный сюрприз во Франции. Также Толич опубликовал в Сети откровенный пост об их любви на расстоянии
Сегодня у жены ведущего "Ранку з Україною" день рождения
Сегодня у жены ведущего "Ранку з Україною" день рождения / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich, instagram.com/yulattt

Семья Анатолия Анатолича в начале полномасштабной войны не хотела покидать Украину, но ради безопасности троих детей телезвезда вместе с женой уехали во Францию. Оттуда Анатолич поддерживал украинцев, помогал волонтерам и бойцам, а также выходил в эфир программы "Ранок з Україною". Однако вскоре он решил, что надо возвращаться домой.

Сейчас Анатолич продолжает выходить в эфир программы. Также он вступил в стройбатальон, помогающий расчищать завалы после военных действий в Киевской, Сумской и Черниговской областях. Его жена Юла и дети остались во Франции.

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Сегодня, 3 июля, у любимой телеведущего день рождения. Анатолий Анатолич посвятил жене трогательный пост в Instagram. В нем он рассказал, какие изменения произошли в его семье и отношениях с Юлой.

Эта война сделала нашу семью крепче. Да, этот стресс по-разному влияет на людей и на отношения. Мы не развелись, Юла не начала отношения с моим другом, мы не делим детей, Юла не нашла себе мужа-француза. Короче, ничего интересно в нашей семье не происходит, – написал ведущий канала "Украина".

Анатолич признался, что восхищается своей женой и рад, что их отношения сложились, как они хотели.

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И я радуюсь, что в наших отношениях так. И все на своих местах. Да, территориально нет, мы не на своем месте, но твой дом, где твоя семья. Мы все очень изменились за последние месяцы, и я восхищаюсь твоей силой и выдержкой. Тем, какая ты отличная мама. С днем рождения, котик, – написал телезвезда.

Кстати, еще сегодня день рождения у дочери Толича – Алисы. По словам телеведущего, он не видел родных больше полутора месяцев. Это было самое большое их расставание. И вот он приехал на несколько дней во Францию, чтобы поздравить своих девочек и провести время с семьей.

Скриншот Instastories

Отметим, что две недели Анатолич выходит в эфир "Ранку з Україною" с Ириной Хоменко, а две недели – у него выходной. Поэтому ему представилась возможность увидеться с семьей.

Напомним, ранее телеведущий рассказал, что его дочери видели трупы диверсантов, когда семья уезжала из Киева.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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