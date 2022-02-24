"Надо как-то взять себя в руки": Маша Ефросинина рассказала, что делать цивильным людям

Телеведущая призналась, что, как и для всех украинцев, ее утро началось ужасно, но она нашла в себе силы и собралась с мыслями

Маша Ефросинина дала украинцам совет / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

В след за хлестким обращением Оли Поляковой к россиянам, белорусам и украинцам в связи с нападением Путина на нашу страну, опубликовала долгожданный для подписчиков пост и телеведущая Маша Ефросинина. Журналистка рассказала, как началось ее утро и дала совет своим согражданам.

Несмотря на то, что в жилах каждого из нас не перестает пульсировать страх и паника, у отчаянья все равно нет шансов взять верх над сильным духом украинского народа. Анатолий Анатолич, Юрий Ткач, Елена Кравец и другие украинские звезды остаются в Киеве и советуют сохранять спокойствие. А телеведущая Маша Ефросинина, которая находится за городом, рассказала, как началось ее утро.

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Маша Ефросинина дала украинцам совет / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Пишу, что чувствую. Сегодня утром я узнала, как это страшно, когда отец будит своих детей словами: "Встаем, началась война!"

Но надо сейчас как-то взять себя в руки:

- поговорить с детьми ( советы детских психологов я оставила в сториз)

- читать только официальные новостные источники ( в сториз ссылка). Фейки и паника действуют не хуже ракет.

- Дышать.

- Собрать по возможности всех близких рядом.

- принимать решения взвешенно, а не эмоционально.

- Сохраняем спокойствие. и поешьте, даже через силу — еда притупляет тревогу.

— написала Мария в своем Instagram.

Мы также остаемся на связи с нашими читателями и советуем быть логичными и последовательными.

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Напомним, что Иван Дорн обратился к россиянам и призвал не молчать. Также артист обратился к российским артистам, чтобы они рассказывали своей аудитории о случившимся.

Также Pianoбой призвал мировую общественность на помощь.