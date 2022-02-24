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"Треба якось узяти себе в руки": Маша Єфросиніна розповіла, що робити громадянським людям

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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24 лютого, 13:50
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Телеведуча зізналася, що, як і для всіх українців, її ранок почався жахливо, але вона знайшла сили і зібралася з думками
Маша Єфросиніна дала українцям пораду
Маша Єфросиніна дала українцям пораду / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

У слід за хльостким зверненням Олі Полякової до росіян, білорусів та українців у зв'язку з нападом Путіна на нашу країну, опублікувала довгоочікуваний для підписників пост і телеведуча Маша Єфросиніна. Журналістка розповіла, як почався її ранок і дала пораду своїм співгромадянам.

Незважаючи на те, що в жилах кожного з нас не перестає пульсувати страх і паніка, у відчаї все одно немає шансів узяти гору над сильним духом українського народу. Анатолій Анатолич, Юрій Ткач, Олена Кравець та інші українські зірки залишаються у Києві і радять зберігати спокій. А телеведуча Маша Єфросиніна, яка знаходиться за містом, розповіла, як почався її ранок.

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Маша Єфросиніна дала українцям пораду
Маша Єфросиніна дала українцям пораду / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Пишу, що я відчуваю. Сьогодні вранці я дізналася, як це страшно, коли батько будить своїх дітей словами: "Повстаємо, почалася війна!"
Але треба зараз якось взяти себе в руки:
- поговорити з дітьми ( поради дитячих психологів я залишила в сториз)
- читати тільки офіційні джерела новин ( в сториз посилання). Фейки та паніка діють не гірше за ракети.
– Дихати.
- Зібрати наскільки можна всіх близьких поруч.
- приймати рішення виважено, а чи не емоційно.
- Зберігаємо спокій. і поїжте, навіть через силу — їжа притупляє тривогу.

— написала Марія у своєму Instagram.

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Нагадаємо, що Іван Дорн звернувся до росіян і закликав не мовчати. Також артист звернувся до російських артистів, щоб вони розповідали своїй аудиторії про те, що сталося.

Також Pianoбой закликав світову громадськість на допомогу.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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Чи впізнаєте на цьому фото 2006 року Олю Полякову?
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Цитата дня

Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

Цитата на segodnya.ua
Макс Чмерковський Хореограф, танцюрист
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