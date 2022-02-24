"Треба якось узяти себе в руки": Маша Єфросиніна розповіла, що робити громадянським людям

Телеведуча зізналася, що, як і для всіх українців, її ранок почався жахливо, але вона знайшла сили і зібралася з думками

Маша Єфросиніна дала українцям пораду / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

У слід за хльостким зверненням Олі Полякової до росіян, білорусів та українців у зв'язку з нападом Путіна на нашу країну, опублікувала довгоочікуваний для підписників пост і телеведуча Маша Єфросиніна. Журналістка розповіла, як почався її ранок і дала пораду своїм співгромадянам.

Незважаючи на те, що в жилах кожного з нас не перестає пульсувати страх і паніка, у відчаї все одно немає шансів узяти гору над сильним духом українського народу. Анатолій Анатолич, Юрій Ткач, Олена Кравець та інші українські зірки залишаються у Києві і радять зберігати спокій. А телеведуча Маша Єфросиніна, яка знаходиться за містом, розповіла, як почався її ранок.

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Маша Єфросиніна дала українцям пораду / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Пишу, що я відчуваю. Сьогодні вранці я дізналася, як це страшно, коли батько будить своїх дітей словами: "Повстаємо, почалася війна!"

Але треба зараз якось взяти себе в руки:

- поговорити з дітьми ( поради дитячих психологів я залишила в сториз)

- читати тільки офіційні джерела новин ( в сториз посилання). Фейки та паніка діють не гірше за ракети.

– Дихати.

- Зібрати наскільки можна всіх близьких поруч.

- приймати рішення виважено, а чи не емоційно.

- Зберігаємо спокій. і поїжте, навіть через силу — їжа притупляє тривогу.

— написала Марія у своєму Instagram.

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Нагадаємо, що Іван Дорн звернувся до росіян і закликав не мовчати. Також артист звернувся до російських артистів, щоб вони розповідали своїй аудиторії про те, що сталося.

Також Pianoбой закликав світову громадськість на допомогу.