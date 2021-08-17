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Настя Каменських змінила концертний костюм і тепер вона виглядає ще гаряче (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
17 серпня, 11:09
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Співачка поділилася фотографіями зі свого недавнього виступу. Тепер на NK не красна сукня, а чорна сітка. Вау!
Настя Каменських показала новий концертний образ
Настя Каменських показала новий концертний образ / Фото: instagram.com/kamenskux

Днями Каменських виступала в Одесі. Її прихильники давно пишуть в соцмережі, що артистка ніколи не змінює вбрання, хоча їм хотілося б бачити її у різних костюмах. Можливо, вона їх почула)

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Новий образ Насті повністю чорний – це бра і шортики з високою посадкою на талії, а поверх усього цього – сітка максі довжини із вирізом на стегні.

Сценічний лук NK доповнений широким поясом на стегнах з ініціалами співачки.

Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

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У коментарях NK та її новий образ засипали компліментами:

  • "Сукня – вогонь просто!"
  • "Красива!"
  • "Ой, яка шикарна"

Скріншот: instagram.com/kamenskux

Скріншот: instagram.com/kamenskux
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А ось, як виглядає червона сукня Насті Каменських, яку її фани просили змінити.

Настя Каменських опублікувала фото в шикарній червоній сукні
Настя Каменських опублікувала фото в шикарній червоній сукні / Фото: instagram.com/kamenskux

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"Це одна сукня? Чи у вас 10 однакових на літо?", – писали тоді Каменських.

Скріншот: instagram.com/kamenskux

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Настею Каменських:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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