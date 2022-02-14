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Настя Каменских в пятнистом лифчике не смогла скрыть пышную грудь: "Что за орехи?"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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14 февраля, 16:44
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Певица решила поделиться в Сети пляжным снимком из Мексики. На фотографии звезда появилась в довольно соблазнительном образе
Настя Каменских не смогла скрыть фигуру в бикини.
Настя Каменских не смогла скрыть фигуру в бикини. / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских давно не радовала фанатов секс-кадрами в бикини. Как выяснилось, у артистки было много дел и ей просто не хватало времени сделать новые фото.

Каменских объясняет, что с головой ушла в работу, и ей даже некогда было перевести дух. Но все же она решила напомнить о себе в Instagram , где опубликовала фото из зимнего отпуска.

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Неделя настолько была полна дел, что даже нет времени сделать новые фотки, поэтому заряжаю себя теплыми старыми отпускными, – отметила звезда.

Настя Каменских вспомнила отпуск.
Настя Каменских вспомнила отпуск. / Фото: instagram.com/kamenskux

На снимке из экзотической страны Настя Каменских предстала в пикантном бикини и сетчатом кроп-лонгсливе. Украинская красавица подняла очки и игриво посмотрела в камеру.

Однако фолловеры певицы, как всегда, разделились на два лагеря. Одни оценили такой секси-кадр Насти, другие же сетовали, мол очень откровенное фото:

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  • Обязательно сосиски показывать?
  • Полураздетых звезд полон инстаграмм, неужели им больше нечего рассказать и показать?
  • Какая вы красотка. Моя бабушка очень любит вас.
  • Маечка маловата.
  • Что в тебе нравится, так это открытость.
  • Что за орехи?
Скриншот Instagram/kamenskux

Напомним, в январе Настя Каменских с Потапом отдыхали в Мексике. Оттуда певица активно демонстрировала сексуальный пляжный look.

На днях Каменских озвучила неизвестный ранее факт о свадьбе с Потапом.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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