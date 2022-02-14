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Настя Каменських у плямистому ліфчику не змогла приховати пишні груди: "Що за горіхи?"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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14 лютого, 16:44
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Співачка вирішила поділитися в Мережі пляжним знімком з Мексики. На світлині зірка з'явилась у доволі спокусливому образі
Настя Каменських не змогла сховати фігуру у бікіні.
Настя Каменських не змогла сховати фігуру у бікіні. / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменських давно не радувала фанів сексі-кадрами у бікіні. Як з'ясувалась, у артистки було купа справ і їй просто не вистачало часу зробити нові фото.

Каменських пояснює, що з головою пішла в роботу, і їй навіть ніколи було перевести дух. Та все ж вона вирішила нагадати про себе в Instagram, де опублікувала фото з зимової відпустки.

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Тиждень настільки був повний справ, що навіть немає часу зробити нові фотки, тому заряджаю себе теплими старими відпускними, – зазначила зірка.

Настя Каменських згадала відпустку.
Настя Каменських згадала відпустку. / Фото: instagram.com/kamenskux

На знімку з екзотичної країни Настя Каменських постала у пікантному бікіні та сітчастому кроп-лонгсліві. Українська красуня підняла окуляри та грайливо подивилася в камеру.

Проте фоловери співачки, як завжди, розділилися на два табори. Одні оцінили такий сексі-кадр Насті, інші ж нарікнули, мов дуже відверте фото:

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  • Обов'язково сосиски показувати?
  • Напівроздягнених зірок повний інстаграм, невже їм більше нічого розповісти і показати?
  • Яка ви красуня. Моя бабуся дуже вас любить.
  • Маєчка замала.
  • Що в тобі подобається, так це відкритість.
  • Що за горіхи?
Скріншот Instagram/kamenskux

Нагадаємо, в січні Настя Каменських з Потапом відпочивали у Мексиці. Звідти співачка активно демонструвала сексуальні пляжні look.

Днями Каменських озвучила невідомий раніше факт про весілля з Потапом.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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