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Наталья Могилевская vs экс-Борис Апрель: в ссору вмешался Влад Дарвин и рассказал свою правду

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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8 февраля, 17:25
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Украинский певец не остался в стороне от конфликта между Натальей Могилевской и Зи Фамелу
Влад Дарвин поддержал Наталью Могилевскую в конфликте с Зи Фамелой.
Влад Дарвин поддержал Наталью Могилевскую в конфликте с Зи Фамелой. / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya, instagram.com/darwinvlad

Между Натальей Могилевской и Зи Фамелу разгорелась настоящая ссора из-за прошлого. Все началось из откровений певицы-трансгендера, которая подробно расписала, с какими унижениями ей пришлось столкнуться за время работы с продюсером.

Наталья Могилевская тоже не смолчала и решила публично рассказать свою версию сотрудничества и обвинить экс-Бориса Апреля в неблагодарности.

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Вскоре в этот конфликт вмешался еще один артист Влад Дарвин. Он вместе с экс-Апрелем участвовал в шоу "Фабрика звезд 2", продюсером которого тогда была Могилевская. Так что, вероятно, певец не понаслышке знает, что и как было на самом деле.

В общем, Дарвин стал на сторону Могилевской и попросил Зи Фамелу прекратить поливать ее грязью.

Наталья Могилевская водила Бориса Апреля к психиатру
Наталья Могилевская водила Бориса Апреля к психиатру / Фото: Instagram

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Также певец напомнил экс-Зиандже, что продюсер ради нее всегда бросала свои дела, чтобы прийти на помощь.

Она взяла на себя значительную часть давления, которое адресовалось тебе. Могла этого не делать, не рисковать, не инвестировать. Если мое слово тебе что-то значит, то я могу с уверенностью сказать, что именно тебе она отдала максимум, – написал певец.

Скриншот Instastories/nataliya_mogilevskaya

По мнению Дарвина, именно его карьерой Могилевская занималась больше всего среди других участников проекта.

Кроме того, артист отметил, что во благо Могилевской Зи Фамела сейчас отвечает "разоблачительными рассуждениями в Instastories", тем самым показывает себя "не в лучшем свете".

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Напомним, ранее певица Зи Фамела была хорошо известна всем, как Борис Апрель. Он стал популярен после участия в шоу "Фабрика звезд". После длительного перерыва певица произвела настоящий фурор, придя на сцену "Голоса страны" в 2018 году. Тогда Апрель представился уже как Зианджа. Позже звезда стала себя называть Zi Faamelu.

Раньше мы писали, как теперь выглядит и что постит в инстаграмме Зианджа – бывший Борис Апрель.

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Анастасия Рогожинская
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