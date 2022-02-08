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Наталія Могилевська vs екс-Борис Квітень: у сварку втрутився Влад Дарвін та розповів свою правду

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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8 лютого, 17:25
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Український співак не лишився осторонь конфлікту між Наталею Могилевською та Зі Фамелу
Влад Дарвін підтримав Наталю Могилевську у конфлікті з Зі Фамелою.
Влад Дарвін підтримав Наталю Могилевську у конфлікті з Зі Фамелою. / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya, instagram.com/darwinvlad

Між Наталією Могилевською та Зі Фамелу розгорілась неабияка сварка через минуле. Все почалось з одкровень співачки-трансгендера, яка докладно розписала, з якими приниженнями їй довелося зіткнутися за час роботи з продюсеркою.

Наталя Могилевська теж не мовчала і вирішила публічно розказати свою версію співпраці та звинуватити ексБориса Апрєля у невдячності.

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Згодом у цей конфлікт втрутився ще один артист Влад Дарвін. Він разом з ексАпрєлем брав участь у шоу "Фабрика зірок 2", продюсером якого тоді була Могилевська. Тож, ймовірно, співак не з чуток знає, що і як було насправді.

Відтак Дарвін став на бік Могилевської і попросив Зі Фамелу припинити поливати її брудом.

Наталя Могилевська водила Бориса Апреля до психіатра
Наталя Могилевська водила Бориса Апреля до психіатра / Фото: Instagram

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Також співак нагадав ексЗіанджі, що продюсерка заради неї завжди кидала свої справи, аби прийти на допомогу.

Вона взяла на себе значну частину тиску, який адресувався тобі. Могла цього не робити, не ризикувати, не інвестувати. Якщо моє слово для тебе щось означає, то я можу з впевненістю сказати, що саме тобі вона віддала максимум, – написав співак.

Скріншот Instastories/nataliya_mogilevskaya

На думку Дарвіна, саме його кар'єрою Могилевська опікувалася найбільше серед інших учасників проєкту.

Окрім того, артист зауважив, що на добро Могилевської Зі Фамела зараз відповідає "викривальними міркуваннями у Instastories", чим показує себе "не в кращому світлі".

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Нагадаємо, раніше співачка Зі Фамелу була добре відома усім, як Борис Апрєль. Він став популярним після участі у шоу "Фабрика зірок". Після тривалої перерви, співачка спричинила справжній фурор, прийшовши на сцену "Голосу країни" у 2018 році. Тоді Апрєль представився вже як Зіанджа. Пізніше зірка стала себе називати Zi Faamelu.

Раніше ми писали, як тепер виглядає і що постить в інстаграмі Зіанджа – колишній Борис Апрель.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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