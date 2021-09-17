Ольга Горбачева завершила карьеру и провела прощальную вечеринку вместе с KAZKA

Группа KAZKA набрала 1 миллион подписчиков на своем YouTube-канале, а Ольга Горбачева объявила о том, что завершает карьеру певицы и телеведущей. По таком случаю в Киеве прошла яркая вечеринка

KAZKA провела вечеринку, которая стала для Ольги Горбачевой прощальной / Фото: пресс-служба

О том, что Ольга Горбачева завершает карьеру певицы и телеведущей, она заявила в июле этого года. И совсем недавно у подопечных ее супруга, известного продюсера и основателя компании mamamusic Юрия Никитна, группы KAZKA набрался целый миллион подписчиков в YouTube!

По этому случаю группа устроила вечеринку, на которой гостей встречала Ольга. Вечеринка стала одновременно и прощальной для Горбачевой. На мероприятии она заявила, что скоро отправится в прощальный тур.

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Ольга Горбачева и Юрий Никитин / Фото: пресс-служба

А группа KAZKA тем временем анонсировала выход нового альбома. В него войдут саундтреки к анимационному сериалу "KAZKA:Тайна Чарголоса" и сериала "Моя любимая Страшко", а также дуэты с украинскими исполнителями, включая песню "Зірочка", выполненную с Тиной Кароль и "Поруч", которую группа KAZKA записала с ALEKSEEV. Его релиз состоится уже этой осенью.

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Как мы писали выше, музыканты отпраздновали диджитал-юбилей – скоро за свой первый миллион KAZKA получит "золотую" кнопку от официальных представителей YouTube.

KAZKA / Фото: пресс-служба

Кстати, обложкой нового альбома станет новый логотип мультимедийной вселенной KAZKA SVIT, который компания mamamusic представила во время празднования.

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Логотип KAZKA / Фото: facebook.com/yuranikitin

Логотип символизирует сочетание главных составляющих вселенной – творчества, уникальности, национального культурного кода и этнических мотивов.

Солистка KAZKA Александра Зарицкая и Юрий Никитин / Фото: пресс-служба

На мероприятие пришло много гостей. Мы тоже побывали там и заметили среди приглашенных блогеров Евгения Таллера, Диану Глостер, супругу Владимира Остапчука – Кристину Остапчук, участников "Танців з зірками" Яну Цыбульскую и Дмитрия Жука, которые, похоже помирились.

Также поддержать KAZKA пришел партнер солистка группы Александры Зарицкой по "Танцям з зірками" Юрий Мешков.

KAZKA устроила вечеринку в Киеве / Фото: пресс-служба

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