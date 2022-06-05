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Оля Цибульская не верит "хорошим русским": на дух не переношу все, что с той стороны

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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5 июня, 10:17
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Украинская певица Оля Цибульская заявила, что не верит "хорошим русским" и считает, что следует подождать окончания войны, не изменится ли риторика

С началом войны в Украине некоторые российские звезды выехали за границу и стали высказываться против политики Кремля. Среди них оказались: Максим Галкин, Андрей Макаревич, Лия Ахеджакова и другие артисты.

Однако, по мнению украинской певицы Оли Цибульской, не стоит слепо доверять российским звездам, какими бы благими не казались их намерения.

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Давайте поживем и увидим, для чего это говорится, и как это говорится, и что из этого следует. А потом можно будет комментировать. Пока на дух не переношу все, что с той стороны, – заявила певица в интервью "24 каналу".

Также Цибульская считает, что нет смысла, что-то объяснять людям из РФ, которые не верят в войну в Украине. Певица вспомнила, как общалась со своим коллегой по дуэту "Опасные связи" Александром Боднянским. Тогда она поставила точку в своих попытках что-то объяснить россиянам.

Народ, привыкший быть рабами и верить в то, что говорит телевизор, и старый президент, которого уже давно пора замочить в формалине, с ними нет смысла говорить. Я хочу, чтобы им доходило очень долго и очень больно. И чтобы они жили очень долго и очень долго страдали, – сказала Цибульская.

Ранее Оля Цибульская поделилась простыми приемами, которые помогли ей выйти из продолжавшейся с начала войны затяжной депрессии.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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