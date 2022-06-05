Оля Цибульська не вірить "хорошим рускім": на дух не переношу все, що з того боку

Українська співачка Оля Цибульська заявила, що не вірить "хорошим російським" і вважає, що слід почекати закінчення війни, чи не зміниться риторика

З початком війни в Україні деякі російські зірки виїхали за кордон і стали висловлюватись проти політики Кремля. Серед них виявилися: Максим Галкін, Андрій Макаревич, Лія Ахеджакова та інші артисти.

Проте, на думку української співачки Олі Цибульської, не варто сліпо довіряти російським зіркам, якими б добрими не здавались їхні наміри.

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Давайте поживемо і побачимо, навіщо це кажуть, і як кажуть, і що з цього випливає. А потім можна буде коментувати. Поки що на дух не переношу все, що з того боку, – заявила співачка в інтерв'ю "24 каналу".

Також Цибульська вважає, що немає сенсу щось пояснювати людям з РФ, які не вірять у війну в Україні. Співачка згадала, як спілкувалася зі своїм колегою за дуетом "Опасные связи" Олександром Боднянським. Тоді вона поставила крапку у своїх спробах щось пояснити росіянам.

Народ, який звик бути рабами і вірити в те, що говорить телевізор, і старий президент, якого вже давно настав час замочити у формаліні, з ними немає сенсу говорити. Я хочу, щоб їм доходило дуже довго та дуже боляче. І щоб вони жили дуже довго і дуже довго страждали, – сказала Цибульська.

Раніше Оля Цибульська поділилася простими прийомами, які допомогли їй вийти з тривалої з початку війни затяжної депресії.