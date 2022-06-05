Зірки
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
❗ Загроза котла на Донбасі 🔥 Герої Сьогодні 💲 Що з доларом?

Eurovision 2022

Ріанна народила

Реаліті Сассекських

Stefania по-литовськи

Степан у Каннах

Брежнєва та фури
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Оля Цибульська не вірить "хорошим рускім": на дух не переношу все, що з того боку

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 червня, 10:17
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Українська співачка Оля Цибульська заявила, що не вірить "хорошим російським" і вважає, що слід почекати закінчення війни, чи не зміниться риторика

З початком війни в Україні деякі російські зірки виїхали за кордон і стали висловлюватись проти політики Кремля. Серед них виявилися: Максим Галкін, Андрій Макаревич, Лія Ахеджакова та інші артисти.

Проте, на думку української співачки Олі Цибульської, не варто сліпо довіряти російським зіркам, якими б добрими не здавались їхні наміри.

Реклама

Давайте поживемо і побачимо, навіщо це кажуть, і як кажуть, і що з цього випливає. А потім можна буде коментувати. Поки що на дух не переношу все, що з того боку, – заявила співачка в інтерв'ю "24 каналу".

Також Цибульська вважає, що немає сенсу щось пояснювати людям з РФ, які не вірять у війну в Україні. Співачка згадала, як спілкувалася зі своїм колегою за дуетом "Опасные связи" Олександром Боднянським. Тоді вона поставила крапку у своїх спробах щось пояснити росіянам.

Народ, який звик бути рабами і вірити в те, що говорить телевізор, і старий президент, якого вже давно настав час замочити у формаліні, з ними немає сенсу говорити. Я хочу, щоб їм доходило дуже довго та дуже боляче. І щоб вони жили дуже довго і дуже довго страждали, – сказала Цибульська.

Раніше Оля Цибульська поділилася простими прийомами, які допомогли їй вийти з тривалої з початку війни затяжної депресії.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Hot News
Готовий усиновити дитину!
Даніель Салем

"Я вирішив, що хочу удочерити одну з дівчаток, яка втратила батьків"

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти