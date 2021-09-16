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Не похожа на себя: Осадчая показала архивную съемку, для которой "неистово худела" после родов

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
16 сентября, 19:52
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Катя Осадчая недавно в третий раз стала мамой – у телеведущей и ее супруга Юрия Горбунова родился сын. Теперь звезда решила вспомнить, как выглядела раньше
Катя Осадчая после первых родов
Катя Осадчая после первых родов / Фото: instagram.com/kosadcha

Телеведущая Катя Осадчая, которая недавно показала свои беременные фото на каблуках, опубликовала архивные фото, сделанные до ее третьих родов. Так, звезда решила поздравить журнал Elle с 20-летием, для которого она неоднократно позировала.

Фото обложек и фотосессий разных годов Катя Осадчая опубликовала в Instagram.

На фото не младший сын, хотя сейчас и кормлю, поэтому фотография актуальна. Вчера журнал Elle отметил двадцатую годовщину и дал повод вспомнить свои съемки. Две очень разные обложки, одна о материнстве, вторая о карьере и цели. Помню, как для первой обложки я неистово худела, чтобы войти в свою идеальную модельную форму, – написала телеведущая.

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Для этой обложки знаменитость позировала в 2017 году. Тогда у них с Юрием Горбуновым родился первый общий ребенок.

Катя Осадчая со своим сыном, Иваном
Катя Осадчая со своим сыном, Иваном / Фото: instagram.com/kosadcha

На другой обложке номера, который вышел в 2015 году, Катя Осадчая позировала еще одна, без малыша.

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Катя Осадчая до родов
Катя Осадчая до родов / Фото: instagram.com/kosadcha

Один подписчик телеведущей отметил, что на фото она не похожа на себя.

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Сейчас Катя Осадчая и Юрий Горбунов воспитывают двух сыновей. Первенец – Иван – родился в 2017 году. Второй сын родился в августе этого года.

У Кати Осадчей есть и третий ребенок – Илья. Мальчик родился, когда Катя Осадчая была в браке с бизнесменом Олегом Полищуком.

Смотрите в сюжете, как звезды сообщали своим супругам о беременности:

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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