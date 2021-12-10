Сегодня, 10 декабря, выдающийся украинский композитор Игорь Поклад празднует свой юбилей – музыканту исполняется 80 лет. Президент Украины Владимир Зеленский решил присвоить юбиляру звание "Герой Украины"

Зеленский присвоил Покладу звание "Герой Украины" / Фото: YouTube, Офис Президента Украины

Недавний курйоз с поздравлением Игоря Поклада от Офиса президента через Viber, которого у композитора не оказалось, вызвал ажиотаж среди украинцев.

Сразу же после скандала глава государства решил присвоить Покладу звание "Героя Украины". Соответсвующий указ появился на сайте президента вчера, 9 декабря.

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Так, согласно указу, звание народному артисту Украины присвоили за выдающиеся личные заслуги в развитии национального музыкального искусства, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю творческую деятельность.

Стоит отметить, что точно неизвестно, был ли это запланированный сюрприз юбиляру или же таким образом господин Зеленский решил исправить ситуацию. Однако факт остается фактом.

Чем знаменит Игорь Поклад?

Украинский композитор и опермейстер имеет звание заслуженного деятеля искусств УССР, народного артиста Украины, а также является лауреатом Шевченковской премии и членом Национального союза композиторов Украины.

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За свою многолетнюю карьеру Поклад написал более 150 песен и музыкальное сопровождение для более, чем 10 фильмов. Наиболее известные композиции Поклада: "Ой, летіли дикі гуси", "Чарівна скрипка", "Скрипка грає", "Зелен-клен", "Тиха вода", "Тече вода", "Наречена".

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