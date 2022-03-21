Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

Стужук заговорила

Брежнева в Польше

Синди с нами!

Джинни вышла замуж

Песня Серги

Концерты Монатика
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Руслана записала эмоциональное обращение к белорусам: Ваших сыновей делают пушечным мясом

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 марта, 20:44
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В последние несколько дней появилась информация о том, что Беларусь может вступить в войну с Украиной на стороне России. Множество артистов записали обращения к белорусскому народу
Руслана призвала народ Беларуси не отпускать своих солдат на войну в Украину
Руслана призвала народ Беларуси не отпускать своих солдат на войну в Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Недавно украинская певица Оля Полякова обратилась к беларусам с призывом одуматься и не пускать своих мужчин – братьев, мужей и сыновей – на войну в Украину.

Теперь похожее обращение записала и Руслана. Она опубликовала 8-минутный видеоролик на своей странице в Facebook.

Реклама

Путин истязает Украину и хочет пить нашу кровь, точно так же он будет истязать и вас и пить вашу кровь....Народ Беларуси бросают на верную смерть. Сыновей Беларуси без военного опыта, без единой причины воевать, без права на собственную позицию и судьбу, делают пушечным мясом...Не идите на смерть за Путина, спасите себя, своих и наших детей, – говорит Руслана.

Руслана также подчеркнула, что белорусы и украинцы всегда были близки и не имели конфликтов и общих претензий.

Когда будет пролита первая кровь, оставаться братьями будет невозможно. Потому что с обеих границы появятся сироты, вдовы, безутшеные матери и отцы. Наши дома и землю, детей и мирных людей уничтожают рашистским оружимем в том числе с территории Республики Беларусь и вы это знаете, – говорит артистка в видео.

Руслана призвала народ Беларуси выходить на митинги и сопротивляться режиму, а не быть "стадом, которое ведут на убой".

Реклама

Тем временем нашу страну поддерживают за рубежом. Например, легендарная группа Queen открыла сбор средств для помощи Украине. Актриса и соведущая "Оскара" Эми Шумер предложила продюсерам премии пригласить в эфир Владимира Зеленского, чтобы он рассказал американцам правду о войне в Украине и агрессии РФ.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Наши ангелы-хранители

Константин Мрочко – известный в ВСУ танкист-виртуоз, который в 2015-м вывел колонну через минное поле в Дебальцево. И в 2022-м, когда враг пришел на нашу землю, он пошел ее защищать. В жестокой битве под Киевом, уничтожив множество техники захватчиков, Костя погиб, ему было 38. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Сотрудники ГСЧС по всей стране мужественно спасают украинцев. Президент Зеленский наградил орденом «За мужество» спасателей службы гражданской защиты: старшего прапорщика Юрия Бородая, капитана Алексея Романенко, полковника Тараса Гордиенко, полковника Виктора Дарагана, майора Ивана Марица: “Вы делаете то же, что и наши военные – защищаете страну на своем месте”.
Слава Україні!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Follow the ЗВЕЗДЫ
Они помогают Украине
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
1 /2
О ком мечтают украинки
ТОП-3 сердцееда Украины
1
Владимир Зеленский, президент Украины Владимир Зеленский, президент Украины
2
Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Алексей Арестович, советник главы Офиса президента
3
Виталий Ким, глава Николаевской ОГА Виталий Ким, глава Николаевской ОГА

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять