Продюсер Юрий Никитин о скандале с Русланой и законе №5572: Вопрос в том, кто же главный коррупционер?

Вокруг принятия закона №5572 в музыкальном бизнесе разгорелся скандал с обвинениями в коррупции в сфере авторского права. В центре истории – певица Руслана

Юрий Никитин рассказал о законе 5572 и скандал с Русланой / Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko, facebook.com/yuranikitin

На днях в центре внимания оказалась певица Руслана, которую сразу несколько знаменитостей (Валерий Харчишин, Тарас Тополя и др.) обвинили в участии в коррупционных схемах, связанных с авторскими правами и роялти. Артистка свою связь с коррупцией отрицает и активно критикует закон №5572, который, как сообщают многие продюсеры и эксперты в музыкально бизнесе, исключит возможность создания каких-либо коррупционных схем и позволит авторам произведений честно получать роялти за использования их творений.

"Сегодня" связались со знаменитым украинским продюсером Юрием Никитиным и расспросили его о плюсах закона №5572, хотя ранее юрист рассказал нам о его минусах.

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Я выступаю в поддержку законопроекта №5572. Та группа людей, которая инициирует подписание этого закона, в данном случае – Тополя, Харчишин, Потап – это непосредственно игроки креативного рынка сегодня, это создатели музыки, это люди, которые создают контент. Если за лоббированием этого закона стоят реальны творцы – это о многом говорит. Я так понимаю, что оппоненты этой группы – функционеры, привлекающие тех или иных артистов для усиления собственной позиции. Они долгие годы контролируют большую часть получения денег в сфере авторских и смежных прав, – говорит Юрий.

Юрий Никитин поддерживает закон №5572 / Фото: instagram.com/yuriynikitin

По словам продюсера, чаще всего доходы распределяются по рейтингу радиостанций.

Музыка Тополи, например, входит в ТОП-5 самой ротируемой музыки в стране. Самый большой артист, с точки зрения ротации на радио, – это группа KAZKA, – отмечает продюсер, – Мне очень дивно за этим наблюдать и тут вопрос – кто же главный коррупционер? Ведь такой простой закон столько лет не мог быть принят, при этом закон является довольно компромиссным для обеих сторон. Он исключает использование каких-либо коррупционных схем.

Певица Руслана выступает против закона №5572 / Фото: Instagram.com

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По словам Никитина, Тополя и Харчишин – это люди, у которых "болит", которые сами не дополучают и понимаю, сколько денег в этой сфере. Они не хотят допустить, чтобы эти деньги между собой делили функционеры.

Главный вопрос – кто стоит по ту сторону? Не Руслана управляет этим всем, а другие люди, в чьих интересах не принятие закона №5572. Они не создатели музыки, они не авторы. Вся креативная индустрия реально бедствует. Эти деньги – это возможность не бедствовать, а творить, – говорит Никитин.

Можно сказать, что мнения многих артистов и продюсеров в украинском шоу-бизнесе разделились. К примеру, продюсер Михаил Ясинский не принимает ни ту, ни другую позиции касательно закона. Он считает, что ни авторы, ни артисты достаточно хорошо не осведомлены в сути закона, а их высказывания по этому поводу – просто популизм.