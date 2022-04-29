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Рашист Тарзан вывел из себя Андрея Данилко: "я в ужасе! Твоя жена – украинка из Киева!"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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29 апреля, 14:52
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Данилко говорит, что муж Наташи Королевой по-своему зомбированный
Андрей Данилко раскритиковал Тарзана за его позицию
Андрей Данилко раскритиковал Тарзана за его позицию / Фото: пресс-служба, instagram.com/tarzan___official

Пока Наташа Королева до сих пор пытается усидеть на двух стульях, не комментируя войну России против Украины, ее муж Сергей Глушко активно выступает за кровавый и циничный "русский мир" Путина. Более того, он слепо называет фейками уже подтвержденные факты преступлений и жестокости российских солдат на территории нашей страны.

В частности, после того, как весь мир узнал о зверствах оккупантов в Буче Киевской области, Тарзан заявил, что якобы это вранье , "в которое могут верить существа, совершенно не понимающие менталитет русского солдата". Тарзан очень ошибся, потому что все увидели циничный и дикий менталитет их солдат, которые только могут убивать, насиловать и уничтожать.

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Украинский артист Андрей Данилко припомнил такие заявления путиниста Тарзана. Он с ужасом отреагировал на позицию стриптизера, который назвал жуткие кадры с Бучи фейком.

Более того, Данилко не понимает, как коренная киевлянка Наташа Королева позволяет такое говорить своему мужу.

Слушаю видео Тарзана... Я в ужасе, как такое можно сказать, когда у тебя жена – украинка из Киева. Он так считает, он же бывший военный: "Такого не может быть". Ты знаешь, что может быть? У меня перед глазами Буча или Гостомель. Опять же я ему не судья. Я понимаю, что он как-то по-своему зомбирован. Но, может быть, он так думает… Что сказать? Я не знаю. Наверное, они боятся, – высказался Данилко на YouTube-канале "Говорящие головы".

Разногласия в семье Королевой

В общем, в семье Наташи Королевой складывается интересная и скандальная ситуация. Сама певица замалчивает войну, ее муж продвигает пропаганду. А вот мама и сестра, живущие в США, активно поддерживают Украину и даже отписались от зятя-рашиста в соцсети.

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К слову, в росСМИ не первый день обсуждают, что Наташа Королева и Тарзан на грани развода. По слухам, певица выступает против российской агрессии и поддерживает Украину, хотя публично никаких заявлений не делает.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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