Рашист Тарзан вивів з себе Андрія Данилка: "я в жаху! Твоя дружина — українка з Києва!"

Данилко каже, що чоловік Наташі Корольової по-своєму зомбований

Андрій Данилко розкритикував Тарзана за його позицію / Фото: пресслужба, instagram.com/tarzan___official

Поки Наташі Корольова досі намагається всидіти на двох стільцях, не коментуючи війну Росії проти України, її чоловік Сергій Глушко активно виступає за кривавий й цинічний "русский мір" Путіна. Ба більше, він сліпо називає фейками вже підтверджені факти злочинів та жорстокості російський солдатів на території нашої країни.

Зокрема, після того, як весь світ дізнався про звірства окупантів у Бучі на Києвщині, Тарзан заявив нібито це брехня, "в яку можуть вірити істоти, які зовсім не розуміють менталітет російського солдата". Тарзан дуже помилився, бо усі побачили цинічний та дикий менталітет їхніх солдатів, які лише можуть вбивати, ґвалтувати та нищити.

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Український артист Андрій Данилко пригадав такі заяви путініста Тарзана. Він з жахом відреагував на позицію стриптизера, який назвав моторошні кадри з Бучі фейком.

Ба більше, Данилко не розуміє, як корінна киянка Наташа Корольова дозволяє таке говорити своєму чоловіку.

Слухаю відео Тарзана... Я в жаху, як таке можна сказати, коли у тебе дружина – українка з Києва. Він так вважає, він же колишній військовий: "Такого не може бути". А ти знаєш, що може бути? У мене перед очима Буча чи Гостомель. Знову ж таки, я йому не суддя. Я розумію, що він, мабуть, якось по-своєму зомбований. Але, може, він так думає… Що сказати? Я не знаю. Напевно, вони бояться, – висловився Данилко на YouTube-каналі "Говорящие головы".

Розбіжності у сім'ї Корольвої

Загалом, у родині Наташі Корольвої складається цікава й скандальна ситуація. Сама співачка замовчує війну, її чоловік просуває пропаганду. А от мама та сестра, які живуть у США, активно підтримують Україну та навіть відписались від зятя-рашиста у соцмережі.

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До слова, у росЗМІ не перший день обговорюють, що Наташа Корольова та Тарзан на межі розлучення. За чутками, співачка виступає проти російської агресії та підтримує Україну, хоч публічно жодних заяв не робить.