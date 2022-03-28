Регина Тодоренко пожаловалась на тяжелые испытания в жизни: "Меня переполняют тревога и страх"

На последних сроках беременности телеведущая перестала скрывать свое положение. Сейчас же она делится своими переживаниями перед родами

Регина Тодоренко пожаловалась на тяжелые испытания во время второй беременности / Фото: Instagram

Уже давно фанаты догадывались о беременности Регины Тодоренко. Но самая ведущая только в марте решила подтвердить тот факт, что они с Владом Топаловым во второй раз станут родителями и у их сына Михаила будет брат или сестричка.

После "рассекречивания" Регина начала активно делиться с поклонниками своими переживаниями о беременности, сообщают росСМИ . Ведущая говорит, что чувствует страх и боль. Вероятно, такое ощущение у звезды из-за войны на ее родине, которую она уже месяц замалчивает.

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С 27-го на 28 марта я узнала, что беременна нашим первенцем. Меня переполняли чудесные чувства: радость, нежность, трепет, нескончаемая любовь. Со вторым малышом, к сожалению, меня переполняет тревога, боль, страх… Что я могу сделать? Как справиться? Я знаю, что эти гормоны передаются нашему ребенку, – поделилась Тодоренко.

Отметим, появление на свет второго ребенка Регины и Влада ожидается в конце весны или в начале лета. Пол будущего малыша пока остается в секрете.

К сожалению, пока Тодоренко готовится во второй раз стать мамой, в Украине гибнут десятки невинных детей из-за России, которая подло вторгалась в нашу страну. А ведущая молчит. Она только призывает думать о любви и советует смотреть военные фильмы.

Многих звезд украинского шоубиза возмутило такое поведение коренной одесситки. Вместо того чтобы поддерживать свою родину и противостоять властям РФ, она позиционирует себя "голубкой мира".

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