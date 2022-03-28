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Регина Тодоренко пожаловалась на тяжелые испытания в жизни: "Меня переполняют тревога и страх"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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28 марта, 20:00
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На последних сроках беременности телеведущая перестала скрывать свое положение. Сейчас же она делится своими переживаниями перед родами
Регина Тодоренко пожаловалась на тяжелые испытания во время второй беременности
Регина Тодоренко пожаловалась на тяжелые испытания во время второй беременности / Фото: Instagram

Уже давно фанаты догадывались о беременности Регины Тодоренко. Но самая ведущая только в марте решила подтвердить тот факт, что они с Владом Топаловым во второй раз станут родителями и у их сына Михаила будет брат или сестричка.

После "рассекречивания" Регина начала активно делиться с поклонниками своими переживаниями о беременности, сообщают росСМИ . Ведущая говорит, что чувствует страх и боль. Вероятно, такое ощущение у звезды из-за войны на ее родине, которую она уже месяц замалчивает.

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С 27-го на 28 марта я узнала, что беременна нашим первенцем. Меня переполняли чудесные чувства: радость, нежность, трепет, нескончаемая любовь. Со вторым малышом, к сожалению, меня переполняет тревога, боль, страх… Что я могу сделать? Как справиться? Я знаю, что эти гормоны передаются нашему ребенку, – поделилась Тодоренко.

Отметим, появление на свет второго ребенка Регины и Влада ожидается в конце весны или в начале лета. Пол будущего малыша пока остается в секрете.

К сожалению, пока Тодоренко готовится во второй раз стать мамой, в Украине гибнут десятки невинных детей из-за России, которая подло вторгалась в нашу страну. А ведущая молчит. Она только призывает думать о любви и советует смотреть военные фильмы.

Многих звезд украинского шоубиза возмутило такое поведение коренной одесситки. Вместо того чтобы поддерживать свою родину и противостоять властям РФ, она позиционирует себя "голубкой мира".

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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