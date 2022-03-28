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Регіна Тодоренко поскаржилася на тяжкі випробування в житті: "Мене переповнюють тривога та страх"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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28 березня, 20:00
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На останніх термінах вагітності телеведуча перестала приховувати своє положення. Нині ж вона ділиться своїми переживаннями перед пологами
Регіна Тодоренко поскаржилася на тяжкі випробування під час другої вагітності
Регіна Тодоренко поскаржилася на тяжкі випробування під час другої вагітності / Фото: Instagram

Уже давно фанати здогадувались про вагітність Регіни Тодоренко. Але сама ведуча лише в березні вирішлиа підвердити той факт, що вони з Владом Топаловим вдруге стануть батьками і в їхнього сина Михайла буде братик чи сестричка.

Після "розсекречення" Регіна почала активно ділитись з шанувальниками своїми переживаннями про вагітність, повідомляють росЗМІ. Ведуча каже, що відчуває страх та біль. Ймовірно, таке відчуття у зірки через війну на її батьківщині, яку вона вже місяць замовчує.

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З 27-го на 28 березня я дізналася, що вагітна нашим первістком. Мене переповнювали чудові почуття: радість, ніжність, трепет, нескінченне кохання. З другим малюком, на жаль, мене переповнює тривога, біль, страх… Що я можу вдіяти? Як упоратися? Я знаю, що ці гормони передаються нашій дитині, — поділилася Тодоренко.

Зазначимо, поява на світ другої дитини Регіни та Влада очікується наприкінці весни або на початку літа. Стать майбутнього малюка поки що залишається в секреті.

На жаль, поки Тодоренко готується вдруге стати мамою, в Україні гинуть десятки невинних дітей через Росію, яка підло вторгалася в нашу країну. А ведуча мовчить. Вона лише закликає думати про любов та радить дивитись воєнні фільми.

Багатьох зірок українського шоубізу обурила така поведінка корінної одеситки. Замість того, щоб підтримувати свою батьківщину та протистояти владі РФ, вона позиціонує себе "голубкою миру".

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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