Российских звезд к понедельнику призвали определиться с позицией по войне в Украине

Сегодня в ряде Телеграм-каналов появилась информация о том, что российских звезд шоу-бизнеса попросили до понедельника определиться со своей позицией. Речь идет об их отношении к войне в Украине, хотя в РФ это военное вмешательство по-прежнему называют "спецоперацией".
Сообщается, что Вячеслав Володин просит деятелей культуры занять сторону. Тех, кто не поддерживает официальную повестку – дикую и античеловеческую (это понимает весь цивилизованный мир), он также просит ставить свои посты и отказаться от государственных грантов.
Так что вскоре последует волна новых заявлений от артистов.
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Также напомним, против войны в Украине высказались:
- Российский актер Алексей Панин осуждает действия Путина и стыдится российского паспорта.
- Блогер Ника Белоцерковская открыто поддержала украинцев.
- Жена Сергея Жигунова поддержала украинцев и сказала россиянам, что им лгут каждый день.
- Блогер Юрий Дудь призвал Путина прекратить войну.
- Также София Ротару не стала молчать о вторжении России: По всей Украине идут жестокие бои.
Мы уверены в победе. Все будет Украина!
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