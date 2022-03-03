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Российских звезд к понедельнику призвали определиться с позицией по войне в Украине

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
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3 марта, 17:02
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к российским звездам, чтобы те определились со своей позицией касательно начатой Путиным войны в Украине
Звезд в РФ призвали определиться со стороной
Звезд в РФ призвали определиться со стороной / Фото: instagram.com/buzova86

Сегодня в ряде Телеграм-каналов появилась информация о том, что российских звезд шоу-бизнеса попросили до понедельника определиться со своей позицией. Речь идет об их отношении к войне в Украине, хотя в РФ это военное вмешательство по-прежнему называют "спецоперацией".

Сообщается, что Вячеслав Володин просит деятелей культуры занять сторону. Тех, кто не поддерживает официальную повестку – дикую и античеловеческую (это понимает весь цивилизованный мир), он также просит ставить свои посты и отказаться от государственных грантов.

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Вячеслав Володин / Википедия

Так что вскоре последует волна новых заявлений от артистов.

Также напомним, против войны в Украине высказались:

Мы уверены в победе. Все будет Украина!

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Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

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Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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