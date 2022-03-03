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Російських зірок до понеділка закликали визначитися з позицією щодо війни в Україні

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
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3 березня, 17:02
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Голова Держдуми В'ячеслав Володін звернувся до російських зірок, щоб ті визначилися зі своєю позицією щодо розпочатої Путіним війни в Україні.
Зірок з РФ призвали визначитися зі стороною
Зірок з РФ призвали визначитися зі стороною / Фото: instagram.com/buzova86

Сьогодні у ряді телеграм-каналів з'явилася інформація про те, що російських зірок шоу-бізнесу попросили до понеділка визначитися зі своєю позицією. Йдеться про їхнє ставлення до війні в Україні Хоча в РФ це військове втручання, як і раніше, називають "спецоперацією".

Повідомляється, що В'ячеслав Володін просить діячів культури зайняти бік. Тих, хто не підтримує офіційний порядок денний – дикий та антилюдський (це розуміє весь цивілізований світ), він також просить ставити свої посади та відмовитися від державних грантів.

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В'ячеслав Володін / Вікіпедія

Тож незабаром піде хвиля нових заяв від артистів.

Також нагадаємо, що проти війни в Україні висловилися:

Ми впевнені у перемозі. Все буде Україною!

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Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

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