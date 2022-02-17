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Скандальный Нацотбор

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Roxolana о "лжи" Alina Pash: "Все должны быть равны перед законом и правилами"

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Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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17 февраля, 14:42
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Певица Roxolana (Роксолана Сирота) не смогла победить в Нацотборе, однако она не расстраивается и продолжает заниматься музыкой
Roxolana высказалась по поводу скандального Нацотбора на "Евровидение-2022".
Roxolana высказалась по поводу скандального Нацотбора на "Евровидение-2022". / Фото: Instagram

24-летняя певица из Львова Roxolana не попала в ТОП-3 финалистов в Нацотборе со своей песней Girlzzzz. Однако у девушки все еще есть шансы представить Украину на "Евровидении-2022". Хотя "Суспільне" и предложило поехать Kalush Orchestra, однако музыканты еще не ответили на предложение.

Все уже знают, что Alina Pash сама отказалась ехать на песенный конкурс из-за скандала, связанного с фейковой справкой о пересечении границы с Крымом.

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Таким образом, возможность представлять Украину в Турине может выпасть кому-нибудь из других финалистов Нацотбора. Теоретически ее может получить и Roxolana.

Однако в комментарии "Сегодня" певица призналась, что ей не поступало предложение поехать на "Евровидение-2022".

Мне не предлагали такую опцию, поэтому пока мы не рассматриваем поездку на "Евровидение". Сейчас я как раз нахожусь на съемках нового клипа, к тому же мы активно готовим концертную программу, – рассказала нам Роксолана.

Роксолана высказалась по поводу контракта конкурса.
Роксолана высказалась по поводу контракта конкурса. / Фото: roxolanas

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Также артистка отреагировала на скандал, связанный с Alina Pash. По словам Роксоланы, все должны быть равны перед законами.

Я не хочу комментировать поведение других людей. Скажу только, что мне досадно, что на песенном конкурсе возникли скандалы. В то же время считаю, что перед законом и правилами все должны быть равны, – отметила певица.

Роксолана рассказала о скандалах на Нацотборе.
Роксолана рассказала о скандалах на Нацотборе. / Фото: roxolanas

Несмотря на шум вокруг Нацотбора, Roxolana довольна кастингом. Девушка раньше не подавала заявку на участие, и поэтому ей сложно сравнивать этот процесс с прошлыми.

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Конечно, было бы интересно посмотреть на все баллы голосования. Досадно, что некоторым участникам пришлось понервничать и по несколько раз слышать разные баллы . Очень бы хотелось, чтобы в следующем году конкурсанты не сталкивались с подобными проблемами, – добавила артистка.

Ранее о скандальном Нацотборе высказалась и фронтвумен группы Go_A Екатерина Павленко. Звезда заявила о возможной дисквалификации Украины.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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