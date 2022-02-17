Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Загострення в ООС ⚡ Війна з РФ Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎤 Alina Pash відмовилася від Євробачення
Поиск на segodnya.ua

Скандальний Нацвідбір

MARUV вагітна

Дівчина Ектора

Кейт на ТВ

Велика прогулянка

Зізнання Мурика
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Roxolana про "брехню" Alina Pash: "Усі мають бути рівні перед законом і правилами"

Ексклюзив
Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 лютого, 14:42
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Співачка Roxolana (Роксолана Сирота) не змогла перемогти у Нацвідборі, проте вона не засмучується і продовжує займатись музикою
Roxolana висловилась щодо скандального Нацвідбору на "Євробачення-2022".
Roxolana висловилась щодо скандального Нацвідбору на "Євробачення-2022". / Фото: Instagram

24-річна співачка зі Львова Roxolana не потрапила у ТОП-3 фіналістів у Нацвідборі зі своєю піснею Girlzzzz. Проте у дівчини все ще є шанси представити Україну на "Євробаченні-2022". Хоча "Суспільне" і запропонувало поїхати Kalush Orchestra, проте музиканти ще не відповіли на пропозицію.

Усі вже знають, що Alina Pash сама відмовилась їхати на пісенний конкурс через скандал, пов’язаний з фейковою довідкою про перетин кордону з Кримом.

Реклама

Отже, можливість представляти Україну в Турині може випасти комусь з інших фіналістів Нацвідбору. Зокрема, таку нагоду теоретично може отримати і Roxolana.

Проте у коментарі "Сьогодні" співачка зізналась, що їй не надходили пропозиції поїхати на "Євробачення-2022".

Мені не пропонували таку опцію, тому поки що ми не розглядаємо поїздку на "Євробачення". Зараз я саме перебуваю на зйомках нового кліпу, до того ж ми активно готуємо концертну програму, – розповіла нам Роксолана.

Роксолана висловилась щодо контракту конкурсу.
Роксолана висловилась щодо контракту конкурсу. / Фото: roxolanas

Реклама

Також артистка відреагувала на скандал, пов'язаний з Alina Pash. За словами Роксолани, усі мають бути рівні перед законом.

Я не хочу коментувати поведінку інших людей. Скажу лише, що мені прикро, що на пісенному конкурсі виникли скандали. Водночас вважаю, перед законом і правилами усі мають бути рівні, – зауважила співачка.

Роксолана розповіла про скандали на Нацвідборі.
Роксолана розповіла про скандали на Нацвідборі. / Фото: roxolanas

Незважаючи на галас навколо Нацвідбору, Roxolana задоволена кастингом. Дівчина раніше не подавала заявку на участь, і тому їй складно порівнювати цьогорічний процес з минулими.

Реклама

Звісно, було б цікаво поглянути на усі бали голосування. Прикро, що деяким учасникам довелось понервуватися і по кілька разів чути різні бали. Дуже хотілося б, щоб наступного року конкурсанти не стикалися з подібними проблемами, – додала артистка.

Раніше про скандальний Нацвідбір висловилась і фронтвумен гурту Go_A Катерина Павленко. Зірка заявила про можливу дискваліфікацію України.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Rich stars
ТОП-5 найбагатших зірок світу
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$7.95 млрд
3
Каньє Вест Каньє Вест
$6.8 млрд
4
Опра Вінфрі Опра Вінфрі
$3.5 млрд
5
Ріанна Ріанна
$1.7 млрд
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сьогодні
17 лютого. Джордано Бруно. Цього дня 422 роки тому у Римі за вироком інквізиції спалили на багатті видатного мислителя епохи Відродження...
Історія дня - за хвилину
Chief and love
Цікаво побачити обличчя дівчини Ектора Хіменеса Браво?
Більше про Ектора

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти