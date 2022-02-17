Roxolana про "брехню" Alina Pash: "Усі мають бути рівні перед законом і правилами"

Співачка Roxolana (Роксолана Сирота) не змогла перемогти у Нацвідборі, проте вона не засмучується і продовжує займатись музикою

Roxolana висловилась щодо скандального Нацвідбору на "Євробачення-2022". / Фото: Instagram

24-річна співачка зі Львова Roxolana не потрапила у ТОП-3 фіналістів у Нацвідборі зі своєю піснею Girlzzzz. Проте у дівчини все ще є шанси представити Україну на "Євробаченні-2022". Хоча "Суспільне" і запропонувало поїхати Kalush Orchestra, проте музиканти ще не відповіли на пропозицію.

Усі вже знають, що Alina Pash сама відмовилась їхати на пісенний конкурс через скандал, пов’язаний з фейковою довідкою про перетин кордону з Кримом.

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Отже, можливість представляти Україну в Турині може випасти комусь з інших фіналістів Нацвідбору. Зокрема, таку нагоду теоретично може отримати і Roxolana.

Проте у коментарі "Сьогодні" співачка зізналась, що їй не надходили пропозиції поїхати на "Євробачення-2022".

Мені не пропонували таку опцію, тому поки що ми не розглядаємо поїздку на "Євробачення". Зараз я саме перебуваю на зйомках нового кліпу, до того ж ми активно готуємо концертну програму, – розповіла нам Роксолана.

Роксолана висловилась щодо контракту конкурсу. / Фото: roxolanas

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Також артистка відреагувала на скандал, пов'язаний з Alina Pash. За словами Роксолани, усі мають бути рівні перед законом.

Я не хочу коментувати поведінку інших людей. Скажу лише, що мені прикро, що на пісенному конкурсі виникли скандали. Водночас вважаю, перед законом і правилами усі мають бути рівні, – зауважила співачка.

Роксолана розповіла про скандали на Нацвідборі. / Фото: roxolanas

Незважаючи на галас навколо Нацвідбору, Roxolana задоволена кастингом. Дівчина раніше не подавала заявку на участь, і тому їй складно порівнювати цьогорічний процес з минулими.

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Звісно, було б цікаво поглянути на усі бали голосування. Прикро, що деяким учасникам довелось понервуватися і по кілька разів чути різні бали. Дуже хотілося б, щоб наступного року конкурсанти не стикалися з подібними проблемами, – додала артистка.

Раніше про скандальний Нацвідбір висловилась і фронтвумен гурту Go_A Катерина Павленко. Зірка заявила про можливу дискваліфікацію України.